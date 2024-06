Justine de Riedmatten wint allereerste Numéro Netherlands Award

Justine de Riedmatten gaat vanavond naar huis met de Numéro Netherlands Award. De prijs werd voor de eerste keer uitgereikt op de tweede verdieping van het Auditorium bij het H'Art Museum, nadat de afgestudeerde Fashion Design studenten hun creaties toonden tijdens een modeshow.

De Riedmatten toonde haar afstudeercollectie ‘Homofungatic’, waarin ze diverse facetten van de menselijke conditie verkent. De collectie bevat volumineuze vormen, langwerpige stroken en ballen. Het kleurenpallet bestaat voornamelijk uit aardetinten. Homofungatic viert de cyclus van het menselijk lichaam, wat volgens Amsterdam Fashion Academy “een gedurfde stap in de richting van een harmonieus verbond met de natuur en een tijdloze viering van leven, verval en wedergeboorte”.

De Riedmatten gaat naar huis met de Numéro Netherlands Award en wint een interview in het magazine Numéro.

De Numéro Netherlands Award is een prijs die in 2024 voor het eerst is uitgereikt. De prijs is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Amsterdam Fashion Academy en Numéro Nederland, dat zichzelf omschrijft als ‘een groeiende progressieve beweging’ die twee keer per jaar publicaties uitbrengt over mode, kunst en design.