Juttu en JBC over het FW21-inkoopseizoen

Antwerpen - Hoe verloopt het buying-seizoen voor herfst/winter 2021 tijdens de coronacrisis? FashionUnited belde erover met Belgische winkelketens Juttu en JBC.

“Netwerken en social media zijn nu nog belangrijker bij het zoeken naar nieuwigheden”

Is het koopgedrag van jullie klanten veranderd?

Margo Gijsbrechts, buying & merchandising manager Juttu antwoordt bevestigend: “’Dressed up’ productcategorieën zoals rokken, jurken en blouses verkochten we minder. Door de vele wandeldates en buitenafspraakjes hadden mensen jassen en warme kleding nodig. Ook het homewear-segment - om aangenaam thuis te kunnen werken - doet het sinds de pandemie erg goed. Klanten gaven bij het thuisblijven bovendien hun interieur een update, onze homeaccessoires hebben goed gepresteerd.” Juttu heeft het aanbod dan ook licht gewijzigd: “We kopen momenteel iets flexibeler in. Er zitten nu meer casual en iets minder ‘dressed up’ categorieën in de collectie. Afgelopen winter hebben we natuurlijk fel ingezet op het homewear”.

Katrien Vangrunderbeeck, PR & Communication Officer JBC: “We hebben sowieso een flexibel systeem voor bestellingen zodat we snel kunnen inpikken op trends en de vraag van de klant. Er waren geen feestjes, we gingen wandelen en fietsen, de stijl verschoof naar ‘netjes casual’: het moet makkelijk zitten maar ook passen als je eens een dag naar het werk mag. Homewear verkocht effectief iets beter.”

“We merken dat sommige leveranciers nog voorzichtig zijn met feestcollecties voor winter 2021” Margo Gijsbrechts, Juttu

Waarop baseren jullie je inkoopgedrag voor herfst/winter 2021? Kopen jullie anders in?

Gijsbrechts: “Voorspellen welke stukken het goed zullen doen in 2021, is inderdaad niet eenvoudig. We laten ons bij het inkopen zeker leiden door trendwatchers, maar zoeken ook zelf via allerlei social media-kanalen waarop we meer willen inzetten. We merken bij de leveranciers dat sommige nog voorzichtig zijn met feestcollecties voor winter 2021. Loungewear is sowieso een blijver, de klant heeft nog meer de weg naar casualwear gevonden. Wat Revenge dressing betreft gaat Juttu niet meteen overhellen naar de ‘dressed’ kant. We houden een gezonde balans aan, met de mogelijkheid tot bijsturen op korte termijn”.

Vangrunderbeeck ziet een toekomst in een mix: “Wij denken dat loungewear een blijver is, maar dan gecombineerd met revenge dressing, afhankelijk van de setting. We baseren ons zeker op data, een mix van 2019 en 2020. Loungewear nemen we mee maar we verwachten ook dat shoppers de draad weer zullen oppikken. JBC volgt de trendvoorspellingen maar ook maatschappelijke trends: “Die vertalen zich in wat mensen nodig hebben”, aldus Vangrunderbeeck.

“We volgen de trendvoorspellingen maar ook maatschappelijke trends, die vertalen zich in wat mensen nodig hebben” Katrien Vangrunderbeeck, JBC

Er zijn geen fysieke beurzen, we mogen niet reizen: hoe ontdekken jullie toch nog nieuwe merken?

“Dat is dit jaar inderdaad minder eenvoudig”, weet Gijsbrechts, “Netwerken en social media zijn nu nog belangrijker bij het zoeken naar nieuwigheden”. JBC ontwerpt de collecties zelf, maar gaat wel op zoek naar labels voor hun platform dat lokale ondernemers steunt: “Die merken nemen we mee in ons aanbod onder het label ‘Local Market’, gelinkt aan thema’s zoals het nieuwe schooljaar, kerst en, op 8 maart, Internationale Vrouwendag met enkel vrouwelijke Belgische ondernemers. Die merken vinden ons zelf op basis van een oproep, daarnaast hebben we iemand in dienst die er actief naar op zoek is”, legt Vangrunderbeeck uit.

Beeld: JBC

Hoe belangrijk is duurzaamheid in jullie assortiment voor herfst 2021?

“Juttu zet de duurzame trend verder zoals voorheen. De sustainable producten blijven in het gamma, die strategie loopt door. Buiten het opvoeren van het aandeel homewear zijn er geen grote veranderingen gebeurd in het assortiment”, verklaart Gijsbrechts. Ook voor JBC blijft het een belangrijk aandachtspunt: “We bouwen al meer dan twintig jaar, stap voor stap, aan duurzaamheid. We zijn geen fast fashion-keten, we maken kleding waar je jaren plezier aan hebt. Dat duurzaamheidsproces maakt steeds meer vaart, met nog meer aandacht voor gerecycleerde items. Zo hadden we jassen van gerecycleerde petflessen of een draagtas van ingezamelde maar niet meer bruikbare kleding. Het aandeel van biokatoen of gerecycleerde materialen in onze collecties groeit snel”, benadrukt Vangrunderbeeck.

Beeld: Juttu

Hoe gaan jullie om met de mogelijkheid van onverkochte voorraden?

“We hebben het niveau van de stock gezond kunnen houden zodat er plaats is voor stukken uit de nieuwe collecties. We hebben ook ruimte om op korte termijn bij te sturen, volgens de noden van de klant op dat moment”, legt Gijsbrechts van Juttu uit.

JBC komt daarenboven de noden van onzekere klanten tegemoet: “We bleven niet met een grote stock achter maar zagen wel dat feestelijke, geklede stukken minder goed verkochten. Vorig jaar bleef de communiekleding bij veel klanten ongebruikt in de kast hangen. Daar spelen we nu op in met een 'coronaverzekering’ . Dat we geen onverkochte voorraad hebben, danken we aan het flexibele aankoopproces én aan de goede relatie met onze leveranciers”, verduidelijkt Vangrunderbeeck, “We zijn bij de start van de crisis meteen met hen gaan praten over wat voor hen belangrijk was. We luisterden naar hun issues en grieven: hadden ze problemen met de productie van de bestellingen of juist niet en wilden ze heel graag kunnen leveren?”

Beeld: JBC

