Juwelenlabel Laurence Delvallez breidt uit naar accessoirelabel

Het Belgische juwelenlabel Laurence Delvallez breidt het assortiment uit, zo is te lezen in een persbericht. De wintercollectie van het merk bevat voor het eerst riemen.

Ontwerper en oprichter Laurence Delvallez hoopt hiermee de 'LD-look helemaal compleet te maken', aldus het persbericht.

"Bij Laurence Delvallez draait alles om vrouwelijkheid en het neerzetten van een statement dat steeds in de vorm van een maximalistisch juweel wordt gegoten. De juwelen versterken hier niet enkel elkaar maar zorgen ook dat door de combinatie van een volumineuze ring met een statement halsketting, de outfit in een mum van tijd een andere sfeer toegekend krijgt. Om de LD-look nog verder af te maken, kon het benadrukken van de vrouwelijke rondingen dan ook niet ontbreken waarbij de tailleriem een logische stap is."