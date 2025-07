JW Anderson herlanceert als lifestylemerk

De Noord-Ierse modeontwerper Jonathan Anderson lanceert zijn gelijknamige label JW Anderson opnieuw als een lifestylemerk. Centraal staan "objecten van hoogwaardig vakmanschap", met samengestelde modecollecties naast woonartikelen en ambachtelijke goederen.

In een verklaring zegt Anderson, onlangs benoemd tot artistiek directeur van zowel heren- als dameskleding bij modehuis Dior, dat zijn label JW Anderson een "moderne rariteitenkabinet" zal bieden. Een verfijnde wereld, gericht op "het idee van verzamelen".

JW Anderson Resort 2026 collectie Credits: JW Anderson by Heikki Kaski

De kern van het vernieuwde label is het concept curatie, omschreven als Andersons "favoriete creatieve tool".

"Curatie wordt instinct. Instinct wordt identiteit", legt het label uit op sociale media. "JW Anderson is opnieuw vormgegeven als een ruimte voor persoonlijke, speelse en ambachtelijke mode, objecten en kunst."

Het nieuwe JW Anderson biedt een "voortdurend evoluerende, seizoensgebonden selectie van klassieke items met een ‘made in’ verhaal, verbonden met lokaal vakmanschap". Denk aan historische zijden damaststof, geweven in Engeland, Schotse breisels, Iers linnen en denim uit Japan.

JW Anderson Resort 2026 collectie Credits: JW Anderson by Heikki Kaski

Het debuutseizoen, de resort 2026 collectie, biedt een ‘best of’ en een voorproefje van nieuwe ontwikkelingen met luxe garderobe-essentials. Denk aan opvallende knitwear, oversized bovenkleding, sweaters met slogans, rugbyshirts, poloshirts met strepen, maatpakken en accessoires, waaronder een extra grote Loafer-tas.

De mode staat naast kunst, ambachten en items voor huis en tuin, gekozen om de ‘uitgebreide woordenschat van JW Anderson’ te laten zien.

Dit omvat heruitgaven van Charles Rennie Mackintosh’s lampen en krukken in Schots eiken, Jason Mosseri’s Hope Spring Chairs, keramiek van Akiko Hirai, handgeselecteerde boeken en antieke tuingereedschappen, Lucie Rie-mokken, handgemaakt Murano-glaswerk, Welshe dekens, handgesmede spijkers, honing van Houghton Hall Estate en koffie gearomatiseerde thee van Postcard Teas.

JW Anderson Resort 2026 collectie Credits: JW Anderson by Heikki Kaski

Voor het lookbook vroeg de ontwerper zijn hechte kring van vrienden, vaste medewerkers en kennissen, waaronder acteurs Ben Whishaw en Joe Alwyn, ontwerpster Bella Freud, actrice Alison Oliver, regisseur Luca Guadagnino en kunstenares Mary Stephenson.

De hernieuwde wereld van JW Anderson, onder curatorschap van de ontwerper, wordt gepresenteerd met een nieuw winkelconcept, ontwikkeld door architect Sanchez Benton. Het label specificeert niet welke winkel als eerste de update krijgt, of wanneer, alleen dat het ‘het nieuwe JW Anderson tot leven brengt in een omhullende en vertrouwde sfeer’. Met warme materialen en kleuren die ‘een gevoel van handgemaakt en prachtig vakmanschap belichamen’.

JW Anderson Resort 2026 collectie Credits: JW Anderson by Heikki Kaski

Tegelijk met de herlancering heeft Anderson ook zijn logo vernieuwd met een simplistische, ‘afgeslankte’ esthetiek, waardoor de schreef meer naar voren komt. Dit benadrukt Andersons gedachteproces van "eenvoudig tot op het bot".

Anderson lanceerde zijn gelijknamige label in 2008 met herenkleding, later, in 2010, gevolgd door dameskleding. Het merk opende zijn eerste flagshipstore in Soho, Londen, in 2020.

