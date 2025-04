KAAI brengt eigen merkbeleving naar De Bijenkorf met tijdelijke pop-up in Den Haag

Het Belgische accessoiremerk KAAI heeft op 24 maart een tijdelijke pop-up geopend in De Bijenkorf Den Haag. Deze pop-up komt bovenop de bestaande aanwezigheid van het merk op de multimerkenafdeling voor luxe lederwaren, waar KAAI al meer dan twee jaar onderdeel van het aanbod is. Met de tijdelijke winkel zet het merk een volgende stap in het versterken van de merkbeleving in Nederland.

Stijlvolle tassen voor een druk leven

Sinds de oprichting in 2017 richten oprichters Ine Verhaert en Helga Meersmans zich op het ontwerpen van tassen die perfect aansluiten bij het ritme van de moderne, werkende vrouw. KAAI-tassen combineren een strak, tijdloos design met slimme functionaliteit en worden vervaardigd uit hoogwaardig Italiaans leder. Van georganiseerde binnenvakken tot minimalistische vormen – elk model is ontworpen met gebruiksgemak én uitstraling in gedachten.

Credits: KAAI

Volledige merkbeleving en persoonlijk contact

Met de pop-up krijgt KAAI de kans om een meer compleet assortiment te tonen en klanten kennis te laten maken met het merk in een eigen omgeving. Dankzij de inzet van eigen personeel kunnen bezoekers rekenen op persoonlijk advies en een directe dialoog over de collectie en het verhaal achter de ontwerpen. De pop-up is volledig ingericht in lijn met de merkidentiteit, zodat de klant het gevoel krijgt echt binnen te stappen in de wereld van KAAI.

KAAI Pop-up in De Bijenkorf, Den Haag Credits: KAAI

Groeiende aanwezigheid in de Benelux

De tijdelijke winkel in Den Haag onderstreept de groeiambitie van het merk, dat jaar na jaar zijn positie in de Benelux weet te versterken. De locatie in De Bijenkorf – met een publiek dat gevoel heeft voor kwaliteit en design – sluit naadloos aan bij de merkidentiteit van KAAI.

De pop-up is te bezoeken in De Bijenkorf Den Haag tot en met 27 april 2025.