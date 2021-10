Kaai introduceert de eerste stoffen tote collectie, een duurzaam alternatief voor SS’22

Het Belgische handtassen merk KAAI, staat bekend om hun uiterst kwalitatieve en luxueus afgewerkte handtassen collecties. Centraal in hun design proces staat langdurige genot. Helga Meersmans, designer van Kaai, ontwerpt vanuit dit duurzaam perspectief. Naast een uiterst tijdloos design, is ze steeds zoekende naar nieuwe innovatieve en kwaliteitsvolle materialen.

Dé nieuwe duurzame lightweight tote

Voor de zomer collectie ’22 lanceert Kaai hun eerste stoffen tote collectie. Gecreëerd uit een uiterst sterke, water- en vuilafstotende stof, een combinatie van katoen en gerecycled nylon. De Midi Pyramid bestseller, ontworpen voor een 13.3 Inch laptop, zal naast zijn lederen design volgende zomer zijn intrede maken in de collectie in deze duurzamere lightweight uitvoering. De ideale work-life bag voor zij die graag onbezorgd, licht en duurzaam commute tussen werk, thuis en die welverdiende afterworks.

Zomers frisse pasteltinten

KAAI brengt deze zomer een oase aan rust met de lancering van enkele nieuwe zomerse pastel getinte kleuren. Co-founders, Ine V. & Helga M., lieten zich voor SS’22 inspireren door de vele momenten die men afgelopen tijd doorbracht in open lucht. Een kleurenpallet dat staat voor rust en vrijheid met een tijdloos fris karakter.

De collectie combineert crèmekleurige zandtoetsen met een mysterieus stormachtig Grey Blue. Super eenvoudig te combineren met elke zomerse look waardoor een KAAI je naast georganiseerd ook zonder keuzestress de zomer laat beleven. Beide kleuren maken hun intrede in zowel de grotere work-life bags, waaronder de Pyramid, Midi-Pyramid, Bowler en Midi-Bowler, als in de kleinere mini versies ervan.

SS’22 Limited edition

KAAI’s tijdloze en warm kleurenpalet wordt elke collectie gecontrasteerd met een gewaagde statement kleur. De Ikon clutch, de evening it-bag, wordt ongetwijfeld een nieuwe eyecatcher in het straatbeeld deze zomer. Onmogelijk te missen in zijn nieuwe felle limoenkleurige croco jasje. Ideaal voor een zomerse colour-blocking look of stijlvol met een twist in combinatie met zachte aardetinten.

Van Milaan, tot New York, Dubai en Singapore. KAAI groeit internationaal, zo ook onze community van inspirerende en ondernemende #kaaiwomen.