KaDeWe inkoopdirecteur: "FW22 staat weer in het teken van uitgaan"

De pandemie heeft een verlangen naar evenementen en optutten geïnspireerd. Voor de mode-industrie betekent dit een ingewikkelde balans tussen trendgevoelige sexy items en de megatrend van duurzaamheid. Hoe gaan inkopers daarmee om? FashionUnited sprak met Simone Heift, inkoopdirecteur van De Duitse KaDeWe Group, over de trends waarop zij zich richt voor FW22/23, en hoe het gedrag van klanten is veranderd.

Ms. Heift, het inkoopseizoen FW22/23 is in volle gang. Op welke trend thema's gaat u zich richten?

Het grote, overkoepelende thema voor mannen en vrouwen is duurzaamheid. Dat is niet nieuw, maar voor ons is het thema pas sinds kort relevant. Onze klanten kijken van oudsher meer naar merken, maar dat is nu aan het veranderen. Dat betekent dat we komende winter meer duurzame producten zullen laten zien.

Hoe gaan jullie het thema duurzaamheid in de winkels presenteren?

Bij de meeste merken is duurzaamheid nu onderdeel van hun collecties, waardoor wij er geen aparte ruimte voor hoeven te maken, maar het thema door het hele ‘huis’ loopt. We hoeven daarvoor ook geen nieuwe merken aan ons assortiment toe te voegen. De grote luxemerken gaan ook in die richting en produceren nu duurzaam - ook al zijn ze daar relatief laat mee begonnen.

KaDeWe tijdens de feestdagen. Foto: Martin Dziuba for The KaDeWe Group

Laten we eens kijken naar de dameskleding: welke silhouetten en lengtes verwacht u voor de komende winter?

Dat is echt moeilijk te zeggen, het aanbod is enorm. We zullen zeker veel jurken zien, veel cut-outs, ook bustiers en vloeiende materialen. Rokken zijn in alle lengtes, maar dat zijn ze al jaren. Als je het zou willen opsplitsen in één silhouet, denk ik dat het body-hugging en cut-outs zouden zijn.

In het algemeen gaat de trend zeker weer in de richting van uitgaan. Maar ik zou zeggen dat de tijden voorbij zijn dat je trends kon herkennen aan één silhouet alleen. Er zijn veel verschillende, ook voor broeken. Weide broeken, korte pijpen, high-waist, alles komt voorbij. Dat maakt het niet eenvoudig te voorspellen wat werkt, maar ik zie dit ook heel positief omdat we voor ieder wat wils kunnen bieden. Niet iedereen kan echter alles dragen, en ik zou me kunnen voorstellen dat klanten niet blij zouden zijn als we maar één bepaalde look zouden brengen.

Als het gaat om mode voor een jonge doelgroep, voorspellen trendbureaus een verlangen naar sexiness. Merkt u dat ook?

Ja, dat merken we zeker. Mensen hebben weer zin om zich te verkleden. Feestmode was al sterker in 2021, en zal dat zeker nog wat meer zijn in 2022. Vrouwelijke looks en elegante, tactiele materialen zijn in trek. Pailletten komen ook weer terug en, zoals ik al eerder zei, cut-outs.

Volgens de voorspellingen zal 2022 meer feestelijke gelegenheden kennen dan ooit tevoren. Denkt u dat ook?

De vraag is of het ook echt massaal zal gebeuren. Ik denk dat mensen ook wat meer low-key zijn geworden.

Consumenten kopen meer hoogwaardige en duurzame producten. Foto: Lanius AW22

Op welke kleuren en materialen zet u in?

Met het thema duurzaamheid veranderen ook de kleuren; we zullen veel natuurlijke tinten zien: camel, bruintinten, crème, winterwit, zeer hoogwaardige natuurlijke materialen zoals alpaca, veel wol en zijde. Bij deze materialen komen de kleuren heel mooi uit, ook in de herenmode.

Hoe zit het met streetstyle collecties?

De oversized look is voorbij en de tailoring wordt weer aansluitend. In plaats daarvan zijn grafische patronen in opmars, bijvoorbeeld bij Off-White of Dries van Noten.

Welke merken volgt u op dit moment? Zijn er merken waarmee u in 2022 wilt uitbreiden?

Merken die het momenteel erg goed doen in ons assortiment zijn bijvoorbeeld Zimmermann uit Australië, Celine Ready to Wear, Khaite uit New York en Cecilie Bahnsen uit Denemarken.

Wat kopen uw klanten op dit moment? Wat voor soort mode doet het momenteel goed?

Klanten kopen specifieke producten en zijn bereid meer geld uit te geven voor een goed product. Dat betekent dat ze meer aandacht besteden aan kwaliteit en liever één hoogwaardig artikel kopen dan vijf die minder kosten. Wat me opvalt is dat consumenten vooral op zoek zijn naar ‘iets speciaals’; iedereen heeft de basics al in zijn garderobe. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Hoe zit het met de booming segmenten van pandemische tijden, outdoor en homewear?

Outdoor is natuurlijk supersterk op dit moment, maar het is er ook het juiste seizoen voor. Canada Goose, Stone Island en Moncler verkopen erg goed. Sommige van deze merken sturen nu zelfs aan op schaarste, wat betekent dat we er nog meer van zouden kunnen verkopen als er voorraad was. Homewear blijft ook een belangrijk thema, maar ook hier gaat het vooral om hoogwaardige items met alpaca of kasjmier, bijvoorbeeld van Aylin König.

Duitse label Aylin König, opgericht in 2018.Foto: Aylin König

Beursbezoeken blijven twijfelachtig voor FW22/23. Welke beuzen bezoekt u sowieso?

Pitti Uomo is traditioneel de aftrap voor mannenmode. Dit is nog steeds de meest relevante beurs, voor zo ver beurzen überhaupt nog relevant zijn. De afgelopen jaren hebben we moeten leren om informatie op andere manieren te verkrijgen. Ook de merken hebben zich snel aangepast en hun collecties virtueel gepresenteerd. Het goede nieuws is dat het werkt. Alleen het tactiele aspect ontbreekt nog. Natuurlijk zouden beurzen als White in Milaan of Tranoi in Parijs ook belangrijk zijn, maar in het huidige scenario zijn beurzen helaas zo ingekrompen dat ze niet langer een trendbarometer vormen. Ik zou in de toekomst graag beide hebben, d.w.z. digitale elementen en de mogelijkheid om de producten daadwerkelijk aan te raken.