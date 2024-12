Kalverstraat geblokkeerd met berg afgedankte kleding tijdens modeprotest

Nederland’s bekendste winkelstraat - de Kalverstraat in Amsterdam - is op vrijdag 20 december deels geblokkeerd tijdens een modeprotest. 6.000 kilo aan afgedankte kleding werd gedumpt in de winkelstraat. Het protest roept modebedrijven op om openheid te geven over productievolumes en vraagt beleidsmakrers om effectievere wetgeving.

Het is een initiatief van de Dutch Sustainable Fashion Circle en is de start van de campagne ‘Fashion Statement Now’. Dutch Sustainable Fashion Circle is een collectief van duurzame mode-activisten waaronder Kiki Boreel en Sara Dubbeldam.

Kiki Boreel, initiatiefnemer en woordvoerder van DSFC: “Door fast fashion slaat het hele modesysteem op hol, met collecties die elkaar steeds sneller opvolgen. Dit stimuleert niet alleen overproductie, maar creëert ook een steeds groter groeiende afvalberg van ‘verouderde’ trends. Deze berg kleding in dé fast fashion winkelstraat van Nederland symboliseert de fysieke en morele last van een industrie die draait op verspilling. Zolang merken blijven zwijgen over hun werkelijke productievolumes, blijft de ware omvang van dit probleem verborgen. Dat maken we met deze actie en campagne zichtbaar.”

De oproep voor transparantie is een onderdeel van de campagne. Daarbij pleit het collectief ook voor een aanscherping van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zodat niet alleen kleding die op de markt wordt gebracht onder de wet valt, maar ook de onverkochte kleding. Boreel: "Voor bedrijven is het voordeliger om in bulk te produceren en aan het einde van elk seizoen grote hoeveelheden kleding weg te gooien, dan om minder te produceren en het risico te lopen niet aan alle vraag te kunnen voldoen. Hierdoor blijft de mode-industrie gevangen in een vicieuze cirkel van verspilling en vervuiling." Wel mooi: Al 22 bedrijven hebben na de oproep van Dutch Sustainable Fashion Collective hun productievolumes openbaar gemaakt. Onder deze bedrijven vinden zich Kuyichi, Mud Jeans en Ronald van der Kemp.

Na afloop van de actie in de Kalverstraat wordt de kledingberg naar Milieuwerk gebracht waar deze gesorteerd wordt voor hergebruik of recycling.