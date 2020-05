Kamroen Farzan lanceert Breastflower: Een borstjuweel voor vrouwen met een borstamputatie

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker en bij ongeveer een derde is borstamputatie de gekozen behandeling. Speciaal voor deze groep vrouwen is er nu Breastflower, een borstjuweel in de vorm van een bloem.

Kamroen Farzan (52) koos voor operatieve verwijdering van de gehele borst, ook wel mastectomie genoemd, toen zij gediagnosticeerd werd met borstkanker. Een succesvolle maar ook definitieve ingreep. Kamroen: “Ik voelde me heel krachtig en was trots en dankbaar dat mijn lichaam de borstkanker had overwonnen. Maar tijdens mijn intieme momenten werd ik steeds geconfronteerd met een lelijk litteken. Een litteken voor iets dat niet meer was, en dat in mijn beleving niet het juiste symbool was voor het overwinnen van die ziekte. Ik hield er toen een keer een bloemcorsage voor en zo ontstond het idee voor Breastflower: een borstjuweel dat je op je huid plakt op momenten dat je daar behoefte aan hebt.”

Vrouwelijk

In tegenstelling tot een BH met prothese is Breastflower geen functionele oplossing om je borst na te bootsen. Breastflower draag je voor het feel good- aspect en een luxe gevoel. Kamroen: “Ik geloof dat elke vrouw vanuit haar kracht probeert verder te gaan na borstkanker en een mastectomie. Onze borsten staan voor vrouwelijkheid en het voeden van nieuw leven. Maar wat is vrouwelijkheid met een borst minder? Of helemaal geen borsten? Vrouwelijkheid zit in het uitdragen van je kracht, zelfvertrouwen, sensualiteit en positiviteit voor het leven. Jezelf mooi maken en de condities scheppen waarin dit kan, zorgen ervoor dat je je als vrouw ook mét borstamputatie vrouwelijk voelt. In elke situatie.”

Borstjuweel

Breastflower bestaat op dit moment uit een CLASSIC en SMOOTH Collection. Het borstjuweel is gemaakt van kant en versierd met Swarovski-kristallen, is gevuld met katoenen fiberfill en komt vooralsnog in drie verschillende kleuren: zwart, ivoor en bordeauxrood. Door middel van een dubbelzijdig huidvriendelijk tape wordt het borstjuweel op de huid bevestigd. Alle Breastflowers worden met veel toewijding vervaardigd in een Nederlands atelier en zijn vanaf EUR 95,= verkrijgbaar via www.breastflower.com.