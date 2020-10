Karin Rom Bridal: An International Vision on the Most Celebrated Decision

Baanbrekende Bridal Fashion Designer Karin Rom verovert Europa stormenderhand. Haar modieuze bruidsjurken weerspiegelen tijdloze vrouwelijke silhouetten, met een eigentijdse kijk op pasvorm, comfort en kwaliteit. Deze verfijnde op maat gemaakte bruidsjurken bieden een echte elite-ervaring voor bruiden met een internationale kijk en liefde voor mode.

Over Karin Rom

Karin Rom Bridal is opgericht door modeontwerper Karin Rom. Ze heeft op 3 continenten gewoond en woont momenteel in het centrum van Amsterdam. Haar ervaring met studeren en werken in verschillende culturele omgevingen heeft geresulteerd in een uniek en intiem begrip van couture-kwaliteit, vrouwelijke vormen en tijdloze commerciële allure.

MUSE-collectie

Deze zomer heeft Karin Rom Bridal twee nieuwe collecties gelanceerd. Een daarvan is de MUSE-collectie, een glanzend eerbetoon aan vrouwelijkheid. Deze collectie straalt tijdloze vrouwelijkheid en kracht uit. Elke jurk is bedoeld om de bruid te inspireren bij het vinden van ware schoonheid, rijke zelfexpressie en persoonlijke kracht. Bij de MUSE-collectie draait alles om te worden wie je zou moeten zijn.

Circulaire economie

Haar nieuwste onderneming geeft een duurzame voorsprong aan de bruidsindustrie, voegt een enorme waarde toe aan elk bruidsstuk en daagt traditionele ideeën over bruidscouture uit. ‘In Europa is er al veel begrip voor duurzaamheid en de circulaire economie. Dit inspireerde mij om een ​​bijzondere collectie te maken: de WED & WEAR collectie. '

Mix & Match

De WED & WEAR-collectie biedt een frisse kijk op duurzaamheid: alle couturestukken kunnen worden gemixt en gematched volgens de persoonlijke stijl van de bruid en later worden toegevoegd aan haar dagelijkse garderobe, zodat ze ervan kan blijven genieten. Op deze manier laat ze haar trouwjurk niet in een kast zitten. En vermindert ze het afval in het milieu. Ze kan tops combineren met casual kleding voor een instant glamorous look die perfect is voor evenementen, restaurants en romantische uitjes, terwijl rokken desgewenst gemakkelijk kunnen worden aangepast. De mogelijkheden zijn eindeloos en bruiden kunnen op deze manier elke dag blijven genieten van hun speciale dag.