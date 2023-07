Karine Augis presenteert haar collectie in Duitsland met haar nieuwe distributeur

Het merk is verheugd haar nieuwe samenwerking met Strategy & Distribution, gevestigd in Duitsland, aan te kondigen. Het agentschap zal het merk ook vertegenwoordigen in Oostenrijk, Polen en Zwitserland, evenals op de Supreme-beurzen in Düsseldorf en München in juli/augustus 2023.

Strategy & Distribution werd gekozen vanwege haar streven naar uitmuntendheid en diepgaande kennis van de markt. Samen zetten Karine Augis en Strategy & Distribution zich in om klanten een unieke ervaring te bieden waar kwaliteit en stijl samenkomen. Deze nieuwe samenwerking biedt Karine Augis nog meer mogelijkheden en zal haar internationale aanwezigheid verder versterken.

Beeld: Karine Augis

Op de beurzen van Düsseldorf en München presenteert Karine Augis haar lijn tassen, bagage en accessoires met een Parijse chique uitstraling. Het merk combineert tijdloze elegantie en functionaliteit en onderscheidt zich ook door haar exclusieve creaties gemaakt van milieuvriendelijk Premium gecoat canvas (0% oplosmiddelen, 0% PVC, 0%). De collectie is geïnspireerd door de decoratieve kunsten en is zowel subtiel als gedurfd. Het is een serie essentiële stukken in originele prints die een look compleet maken en het leven makkelijker maken!

Beeld: Karine Augis

De shows beloven geweldige bijeenkomsten te worden, waar passie voor mode en design samenkomen. Het is een uitgelezen kans voor professionals om een resoluut eigentijds Frans merk te ontdekken en de vertegenwoordigers van Karine Augis te ontmoeten.

Om contact op te nemen met onze vertegenwoordiger in Duitsland en voor Supreme beurzen: strategydistribution.eu

Supreme Düsseldorf: van 21.07.2023 tot 24.07.2023

Supreme München: van 05.08.23 tot 08.08.2023