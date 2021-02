Karl Lagerfeld aan de muur: Merk lanceert behang met schetsen van de wijlen ontwerper

Een echte Karl Lagerfeld aan de muur, het kan. Het gelijknamige modemerk van de wijlen ontwerper lanceert namelijk een behangcollectie: Karl Lagerfeld Wallpaper. De collectie bestaat uit negen motieven, zo is te lezen in een persbericht.

De collectie bevat meerdere iconische schetsen, logo’s en prints van Lagerfeld. “Op persoonlijk vlak was hij gepassioneerd over interieurontwerp en richtte hij met regelmaat zijn huizen opnieuw in met diverse materialen, kleuren en artistieke thema’s,” aldus het persbericht. Het behang is gemaakt van premium materiaal, aldus het persbericht, en is daarnaast afneembaar, vuurbestendig en makkelijk te verwijderen.

De Karl Lagerfeld Wallpaper collectie is beschikbaar bij interieurontwerp specialisten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. De prijs voor een Karl Lagerfeld aan de muur wordt echter in het persbericht niet genoemd.