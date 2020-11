Karl Lagerfeld lanceert ondergoedlijn

Het Parijse luxemerk Karl Lagerfeld start een eigen ondergoedlijn. Dat meldt Business of Fashion op basis van communicatie met het merk. De ondergoedlijn, bedoeld voor mannen en vrouwen, wordt op 13 november gelanceerd op Karl.com en op Zalando. Vanaf januari ligt de collectie in Karl Lagerfeld-winkels.

De vrouwenlijn ‘reikt van sportief tot elegant’, aldus BoF. Zo zijn er onderbroeken en bh’s in athleisure-stijl, voorzien van een elastische band met het Karl Lagerfeld-logo erop. Anderzijds biedt het merk ook meer verfijnde lingerie in zwart, afgezet met kant. De lijn bevat ook lounge- en nachtkleding, zoals pyjama’s, camisoles en een kamerjas. Voor mannen zijn er onderbroeken en boxershorts met logoband in wit, zwart en grijs, evenals pyjama’s, T-shirts en joggingbroeken. Alle items zijn gemaakt van ‘premium katoen en luxe blends’, zo laat BoF weten.

Pier Paolo Righi, CEO van Karl Lagerfeld, zegt tegenover BoF verheugd te zijn met de lancering van de ondergoedlijn: “Met ondergoed kunnen we Karl Lagerfelds iconische esthetiek op een frisse manier voortzetten, en ons met nieuwe klanten verbinden.” De categorie heeft ‘hoge potentie’, zo stelt hij. Het is in elk geval een strategisch moment voor het merk om in de markt voor loungewear en ondergoed te duiken: beide verkoopcategorieën hebben een vlucht genomen sinds de coronapandemie. Met het vele thuiswerken is comfortabele kleding voor in huis steeds belangrijker geworden.

Op 19 oktober lanceerde Karl Lagerfeld al een aparte loungewear-lijn, met losse truien, wijde broeken en een omslagvest voor vrouwen en logo-sweaters, joggingbroeken en zachte shorts voor mannen. De prijzen van de lijn liggen tussen de 49 euro voor een slaapmasker en 275 euro voor een kasjmieren vest. Wat de prijzen van de ondergoedlijn zullen zijn, wordt door BoF niet vermeld.