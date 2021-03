Karün: Duurzame brillen uit Patagonië en een nieuw bedrijfsmodel

Het Chileense merk Karün verkoopt duurzame zonnebrillen gemaakt van gerecycled hout uit de bossen van Patagonië, en ander afval dat in de regio wordt gevonden. Het merk heeft zijn officiële entree gemaakt in negen Europese landen en tevens een nieuwe collectie in samenwerking met Shailene Woodley gelanceerd, een Amerikaans actrice, bekend om haar milieu-activisme. FashionUnited sprak oprichter en CEO Thomas Kimber over zijn grootste passie, de samenwerking met inheemse gemeenschappen in Chili, en een andere kijk op ondernemen.

Praktische feiten bedrijf Opgericht: 2012

Oprichter: Thomas Kimber (31 jaar)

CEO: Thomas Kimber

Totaal aantal werknemers wereldwijd: 60

Patagonië (thuisbasis): 24 werknemers

Rest van werknemers: verspreid over Santiago de Chile, Buenos Aires, Europa en recentelijk Noord-Amerika

Verwachte omzet 2021: 200.000 stuks verkocht

Wat is uw passie, meneer Kimber?

Thomas Kimber:“Mijn grootste passie is het contact met de natuur, door middel van sport of op andere manieren. Een van mijn andere passies is de capaciteit die wij als mensen hebben om te creëren, om ideeën werkelijkheid te maken. Van jongs af aan besefte ik dat we wereldwijd te maken hebben met één groot probleem, namelijk de manier waarop wij als mensen omgaan met de natuur. Het perspectief van waaruit wij mensen vandaag de wereld bekijken is er een van superioriteit, dat we beter zijn dan al het andere leven op aarde. Dat we anders zijn dan alle andere levende wezens. En door te denken dat we anders of beter zijn dan de natuur, hebben we zowel een cultuur als een economie gecreëerd die alleen maar waarde hecht en prioriteit stelt aan het leven van de mens. En wat ik nog erger vind: het in de eerste plaats belangrijk vindt om winst te maken.”

“Daarom heb ik me op jonge leeftijd voorgenomen om via een voorbeeldrol, een andere manier van leven te creëren en een andere manier om een bedrijf te zetten, zodat dit in harmonie is met de natuur en de maatschappij.”

U sprak over het businessmodel van Karün, kunt u daar meer over vertellen?

“Karün betekent in het lokale dialect van Patagonië ‘To Be Nature’. Wij zijn allemaal de natuur.”

“Karün heeft de afgelopen acht jaar een nieuw business model op poten gezet dat we het Karün Conscious Development Model noemen. Daarmee verbinden we natuurbehoud aan de empowerment van plattelandsgemeenschappen door middel van productinnovatie.”

“We werken met ontwikkelingslanden zoals de landen in Latijns-Amerika. Chili is daar een voorbeeld van. Hier werken we in plattelandsgemeenschappen, zoals de regio Patagonië, een belangrijke plek is om te beschermen. Hier doen twee duidelijke fenomenen zich voor. Enerzijds, leeft er een grote groep mensen in armoede. Mensen die geen toegang hebben hebben tot kansen zoals financiering, onderwijs, of werkgelegenheid. En tegelijkertijd wordt er daar veel afval geproduceerd. Restmateriaal van bijvoorbeeld plastic en verschillende soorten metaal. Er is hier echter geen infrastructuur om iets met dit afval te doen.”

“Wij voegen deze twee problemen samen en het beschouwen als een kans. Daarom werken we samen met ondernemers op het platteland. Dit zijn mensen die de motivatie en de passie van een ondernemer hebben maar niet over de kansen beschikken. Zij halen al dit afval op: visnetten, verschillende soorten plastic touw, metalen zoals conservenblikken en aluminium blikken, koperen pijpen en ander metaal. Vervolgens brengen zij al dit verzamelde materiaal naar ons. Wij betalen hen en zo hebben zij een inkomstenbron.”

“Vervolgens blijven wij minstens vijf jaar, tussen de vier en de zes jaar, met deze zelfde persoon werken en begeleiden hem om zijn inkomst te gebruiken voor seed capital. Zodat hij dit vervolgens kan investeren in het opzetten van zijn eigen micro-onderneming. Op deze manier gebruiken we afval en transformeren het in een kans, in toekomstgerichte ontwikkeling door middel van ondernemerschap. Vervolgens komt dit afval in ons productieproces terecht, waar het wordt omgevormd tot een grondstof, waar wij vervolgens onze zonnebrillen van maken.”

“Deze restmaterialen die we ophalen, worden vervolgens gerecycled. De plastic visnetten bijvoorbeeld, sturen we naar het bedrijf Aquafin, waar we werken met Econyl om dit afval te recyclen en samen te voegen met andere soorten weggeworpen nylon. Dit geheel wordt dan onze pallets, die wij gebruiken voor onze zonnebrillen.”

Klopt het dat het bedrijf waar u het over heeft zich in Europa bevindt?

“Ja dat klopt, en onze zonnebrillen worden ook in Europa gefabriceerd, in Italië en Turkije.”

Wat betreft duurzaamheid, als u enerzijds het restmateriaal vanuit Chili naar Europa moet vervoeren en vervolgens het eindproduct terug naar Chili om het daar te verkopen, is dat dan wel zo duurzaam?

“Ik begrijp uw vraag. Wij hebben dit als volgt opgelost. Het transport van de materialen naar Europa verloopt in de eerste plaats via schepen, niet via vliegtuigen. Dit produceert wel CO2 maar als je het produceren van zonnebrillen van standaard (ongeraffineerd) plastic, plastic dat wordt gemaakt op basis van petroleum en dus heel vervuilend is, vergelijkt met ons plastic, dat plastic is dat in de natuur is gegooid en vervolgens wordt gerecycled, dan komen wij volgens onze huidige berekeningen uit op een veel lagere CO2 uitstoot. We zijn nog bezig met de precieze berekeningen maar volgens onze huidige schattingen, de CO2 uitstoot van het transport in acht nemend, komen we uit op een 60 procent lagere CO2 uitstoot dan die van een standaard zonnebril.”

“Ten tweede, speelt 75 procent van onze verkoop zich op dit moment af in Europa. Dus we vervoeren de grondstoffen per schip naar Europa, daar worden ze verwerkt en het eindproduct wordt verkocht in Europa.”

“Ten derde, zijn we ons ervan bewust dat we op deze manier nog steeds een CO2 voetafdruk nalaten. Daarom hebben we vorig jaar onze CO2 voetafdruk geneutraliseerd. Dit jaar gaan we dat nog concreter doen door middel van compensatie waarbij we CO2 emissierechten kopen voor natuurbehoud. Dat wil zeggen, wij hebben onze CO2 voetafdruk gemeten en deze geneutraliseerd door middel van het opkopen van CO2 emissierechten. Meer specifiek, emissierechten van Nature Conservancy door middel van oorspronkelijke, beschermde bossen in Patagonië die CO2 opvangen.”

“We zijn er ons ondanks dit natuurlijk van bewust dat wat we doen niet genoeg is, dat we meer moeten doen. Daarom hebben we ons het doel gesteld om binnen vijf jaar, in 2026, al onze productie op lokaal niveau te laten plaatsvinden. De productie voor Europa in Europa, (zonne)brillen voor verkoop in Noord-Amerika in Noord-Amerika, en dit allemaal met lokale grondstoffen. Het eerste wat we daar echter voor moeten bereiken is een goede omzet.”

U heeft in een eerder interview op het officiële YouTube kanaal van Karün gezegd dat u specifiek in Turkije en Italië produceert. Waarom precies in deze landen?

“Ten eerste willen we kwaliteit garanderen. Daarnaast ook het werk van de mensen in de fabrieken en de arbeidsomstandigheden daar beschermen. Daarom werken we met leveranciers op een hele lange termijn. Zo weten we goed wat zich afspeelt in de fabrieken en weten we zeker dat de werknemers de beste arbeidsomstandigheden binnen de branche genieten.”

Hoe garandeert u dit precies?

“Tot nu toe hebben we persoonlijke relaties opgebouwd met de mensen daar, door naar de fabriek te gaan. In Italië bijvoorbeeld onderhouden we al zeven jaar een relatie met de fabriekseigenaar. We werken hier rechtstreeks met de fabrieksarbeiders die onze zonnebrillen produceren. Er wordt beeldmateriaal opgenomen en we krijgen dus vanuit primaire bron te horen wat zich afspeelt in de fabriek.”

“In Turkije zijn we iets meer dan een jaar geleden met onze werkzaamheden gestart. Onze COO daar werkt al 15 jaar samen met deze fabriek, dus een relatie op hele lange termijn. Daarom bestaat er daar ook een vertrouwensrelatie binnen de fabriek. Tussen het hele team, van de bazen tot aan de fabrieksarbeiders.”

Welke invloed heeft corona op uw bedrijf gehad?

“Ziet u, we waren van plan in mei 2020, vorig jaar, onze Europese collectie (de collectie met actrice Shailene Woodley die 18 maart is gelanceerd, red.) te lanceren. Jammer genoeg moesten we het door Covid-10 uitstellen tot nu. Het heeft dus een grote impact gehad op onze verkoop en onze plannen voor Europa. Anderzijds heeft het ons de kans gegeven om in teamverband te werken, en om zij aan zij te werken met GrandVision en Shailene Woodley om deze lancering voor te bereiden, die uiteindelijk deze week heeft plaatsgevonden.”

Begrijp ik het goed dat u niet met Shailene Woodley en GrandVision zou hebben gewerkt, mocht de collectie vorig jaar volgens plan, gelanceerd zijn?

“Met GrandVision wel maar we weten niet hoe doeltreffend dit zou zijn geweest. Deze extra tijd heeft ons de kans gegeven de lancering goed voor te bereiden.”

Op welke manier heeft corona bijvoorbeeld invloed gehad op de toeleveringsketen?

“Het heeft geen invloed gehad op onze toeleveringsketen an sich want de plattelandsondernemers waarmee we in Patagonië samenwerken, zijn blijven werken en konden restmateriaal blijven ophalen.”

“Het heeft echter een grote impact gehad op onze persoonlijke relatie met de ondernemers op het platteland. Deze relatie kwam maanden achtereen in het gedrang omdat we niet langer in staat waren naar deze lokale gemeenschappen te reizen, in verschillende delen van Patagonië. We wisten deze obstakels echter te overwinnen door virtueel met de plattelandsondernemers te werken. Dit was een hele mooie ervaring. Wij boden mensen die bijvoorbeeld nog nooit eerder een computer hadden gebruikt, internet verbinding.”

U gaf deze mensen communicatiemiddelen?

“Wij hebben deze mensen niet alleen de middelen gegeven om met ons te communiceren maar ook zodat deze groepen gebruik kunnen maken van technologie in hun dagelijks leven. Dit in de vorm van digitale evenementen waaraan ze eerst niet de kans hadden deel te nemen.”

## Ik doelde eigenlijk op het transport van Chili naar Europa en terug. Heeft corona een grote impact gehad op uw transport?

“Jazeker. We hebben veel logistieke problemen gehad. Niet alleen in Chili maar bijvoorbeeld ook binnen Europa. Leveranciers hadden bijvoorbeeld veel moeite om de fabrieken te bereiken. Het ging dan vooral om vertragingen en problemen in de inventarisatie. Uiteindelijk zijn we hieruit gekomen. Overal ter wereld ondervinden mensen natuurlijk op dit moment problemen door het coronavirus.”

U zei dat 60 procent van de verkoop van Karün momenteel in Europa plaatsvindt. Betekent dat dat u een groter cliënteel heeft in Europa dan in Chili zelf?

“Vandaag de dag bevindt het grootste deel van onze klanten zich in Europa, in Chili en in Argentinië en we zijn bezig uit te breiden naar de Verenigde Staten. In alle drie deze regio’s willen we verder uitbreiden.”

“We hebben een website en webshop voor Latijns-Amerika, een aparte voor Europa en een aparte voor Noord-Amerika.”

Kunt u meer vertellen over het officiële lanceringsevenement?

“We werken al een jaar aan de professionele relatie met GrandVision (grote optiekretailer, red.) en met hen als partner lanceerden we onlangs exclusief in negen Europese landen: Noorwegen, Finland, Denemarken, Zweden, Duitsland, de drie landen van de Benelux, Zwitserland en Frankrijk.”

“In deze negen landen lanceerden we in meer dan 1100 winkels. Bovendien hebben we niet alleen het merk Karün in deze winkels gelanceerd, maar ook een speciale collectie die we samen hebben ontwikkeld met actrice en milieuactiviste Shailene Woodley.”

Kunt u meer details geven over deze 1100 Europese verkooppunten, meer specifiek die in de Benelux?

“Natuurlijk. Karün is sinds 18 maart onder andere te koop in een heleboel verkooppunten van Pearle Opticiens in de Benelux.”

“Deze week vond het lanceringsevenement plaats voor de bovengenoemde negen Europese landen, bestaande uit een gesprek tussen Francisco Álvarez, de Global Business Unit Director-Sunglasses bij GrandVision, Shailene Woodley, en mezelf. Met dit gesprek tussen de drie belangrijkste zakenpartners in dit project, hopen we mensen aan te moedigen om op een andere manier te kijken naar hoe producten gemaakt worden, de manier waarop ook de modebranche functioneert.”

“De collectie met Shailene Woodley heet ‘Karün by Shailene Woodley, let your nature flow’. Het gaat hier niet zozeer om de natuur om ons heen zoals bomen, bossen en oceanen, maar om nog iets belangrijkers: onze innerlijke natuur. Contact maken met je innerlijke natuur en deze laten vloeien in de richting van wie jij als persoon bent. Hierbij maakt het niet uit waar je ook ter wereld woont. We kunnen allemaal contact zoeken met onze innerlijke natuur.”

Wat waren uw verwachtingen met betrekking tot de samenwerking met Shailene Woodley?

“Als team bij Karün kijken wij al lang op naar Shailene, door haar sterke leiderschapspositie en met name omdat ze zo trouw blijft aan haar principes.”

![](https://fashionunited.com/img/master/2021/03/19/shailene-patagonia-pud73s0z-2021-03-19.jpeg)

“De samenwerking was geweldig. Zij reisde af naar Patagonië, werkte zij aan zij met de plattelandsgemeenschap en de andere mensen waar we op lokaal niveau in Patagonië mee samenwerken. Ze was erg betrokken bij het ontwikkelen van de collectie, veel meer dan wij van te voren hadden kunnen hopen. Daarom hoop ik dat mensen dit weerspiegeld zien in de energieke manier waarop we deze collectie lanceren en erdoor geïnspireerd raken.”

Het viel me op dat een land als Spanje of het Verenigd Koninkrijk niet voorkwam op uw lijstje voor de lancering aanstaande donderdag. Hoe komt dat?

“Dat klopt. We hebben zeker plannen voor landen als Spanje, Portugal en Italië en het VK, maar lanceren daar volgend jaar pas. Onze partner GrandVision staat het sterkst in de negen bovengenoemde landen en daarom focussen we ons daarop bij onze entree op de Europese markt.”

Verkoopt Karün via groothandels of rechtstreeks aan retailers?

“Op 18 maart lanceren we in 1100 winkels en we hopen binnen de komende tweeënhalf jaar, dus in 2023, 5000 winkels wereldwijd te bereiken.”

“Wat betreft groothandels of niet, hebben we in Europa een exclusief contract gesloten met GrandVision voor de komende drie jaar. En buiten dit partnerschap met GrandVision, zijn we online te vinden via onze webshop, waarin we rechtstreeks aan de consument verkopen.”

“De komende drie jaar werken we dus uitsluitend met GrandVision, daarna zien we wel hoe de zaken zich ontwikkelen.”

Karün is in het verleden andere grote samenwerkingen aangegaan, zoals uw collectie met National Geographic. Op welke manier is deze samenwerking met Shailene Woodley te vergelijken met eerdere samenwerkingen?

“Karün heeft al veel belangrijke samenwerkingen gehad. De eerste was onze samenwerking met Volvo Ocean Race (de grootste zeilwedstrijd ter wereld, red.) in 2017, waarvoor we een speciale collectie technische zonnebrillen ontworpen waarmee de sporters de wereld rond zeilden.”

“Vervolgens kondigden we in 2020 onze samenwerking met National Geographic aan, in zowel Europa, Noord-Amerika als Latijns-Amerika. Deze collectie ontwikkelden we samen met het hoofdkwartier in Washington en een aantal ‘explorers’ van National Geographic. Dit was een hele mooie ervaring en bovendien zien wij het als privilege om met dit soort grote merken te werken.”

“Het verschil met Shailene Woodley is dat zij één persoon is terwijl de andere organisaties zijn. Als je samenwerkt met een merk moet je met heel veel verschillende personen tegelijkertijd werken, en in het geval van een samenwerking met één persoon maar met één individu dat voor zichzelf spreekt.”

“Beide ervaringen waren prachtig en we prijzen ons erg gelukkig. Samenwerkingen vormen de kern van waar wij als bedrijf voor staan.”

Wat betreft grote partners, heeft u nog andere in gedachten voor de toekomst?

“We hebben veel in petto, en zijn er hard mee aan het werk. Op dit moment ligt onze focus op de collectie van Shailene en zorgen dat deze zo veel mogelijk zichtbaarheid krijgt, samen met de Karün National Geographic collection en het partnerschap met GrandVision. Veel meer kan ik helaas niet zeggen.”

De oprichting van het bedrijf is niet zonder slag of stoot verlopen en is u op persoonlijk vlak naar het schijnt ook zwaar gevallen. Kunt u daar misschien meer over vertellen?

“Ik weet uit persoonlijke ervaring dat het niet gemakkelijk is om een bedrijf op poten te zetten, zeker niet een bedrijf dat wereldwijde marktleider is. Ook is het niet gemakkelijk om dit via een andere logica te doen. Ik ben direct na de universiteit, op mijn 18de, begonnen met ondernemen. En het is een lange weg geweest met hele lastige momenten op persoonlijk vlak. Ik ben op een gegeven moment in het ziekenhuis opgenomen (op 23-jarige leeftijd, red.) voor zware stress en omdat ik veel schulden had.”

“Ik heb door kunnen gaan door me te focussen op mijn droom: mensen inspireren om op een andere manier naar de wereld om hen heen te kijken. Nu Karün vandaag de dag in zoveel verschillende landen wordt gelanceerd is mijn droom toch wel werkelijkheid geworden, en om dit te kunnen doen in samenwerking met grote wereldwijde zakenpartners zoals GrandVision en Shailene Woodley.”

Wat heeft u gemotiveerd om door te gaan ondanks deze aanzienlijke tegenslagen op persoonlijk vlak?

“Mijn voornemen om de manier waarop onze economie functioneert te veranderen. Een economisch systeem dat uitsluitend prioriteit stelt aan winstgevendheid is niet houdbaar. We moeten ons blijven inzetten om gelijke kansen voor ondernemers te creëren die hier niet over beschikken, natuurlijke ecosystemen te beschermen en we moeten dit allemaal snel doen. Naar mijn mening is de snelste manier om dit voor elkaar te krijgen vanuit een bedrijf, door te handelen en een voorbeeldrol te vervullen.”

“Ondanks de moeilijke weg, heb ik het nooit opgegeven omdat ik me altijd herinnerde waarom ik dit deed. Dat was nooit voor het geld, of verkoopcijfers maar het idee dat ik verandering teweeg kan brengen in de manier waarop onze maatschappij functioneert.”

Wat is uw advies aan een jonge ondernemer die nog maar net begint en een zo duurzaam mogelijk bedrijf wil opstarten?

“Mijn advies aan jonge ondernemers zou zijn, besef goed waar je aan begint en of je bereid bent alles op alles te zetten. Als je je ondernemingsplannen met volle overtuiging wilt doorzetten, wil ik je op het hart drukken niet te denken dat je het helemaal alleen moet doen. Durf je te laten ondersteunen en schaam je daar niet voor. Teamwork is heel belangrijk.”

Heeft u nog een laatste opmerking?

“Karün wil heel graag een voorbeeldrol spelen en mensen laten nadenken over de manier waarop ze ondernemen. Wij willen laten zien hoe belangrijk het is een vertrouwensrelatie te onderhouden vanaf het laagste niveau, de plattelandsondernemers, tot aan de leveranciers, de klant en alle stakeholders. Ik denk dat de modebranche daarom een belangrijke opgave wacht. Ik hoop dat ze dit als een grote kans zien om de bedrijven te creëren die we in de toekomst graag willen zien.”