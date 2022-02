Kascha-C nieuwste collectie vol verrassingen

We hebben ons de afgelopen 3 jaar met Kascha-C weten te positioneren in vele leuke boutiques en winkels van de Benelux, daar zijn we enorm trots op, ook op de feit dat onze leer collectie en telefoon accessoires een van de beste doorverkoopcijfers heeft tussen alle andere merken in de winkels.

En we zijn zeker nog niet klaar, onze nieuwe collectie zit vol verrassingen, nieuwe producten en nieuwe materialen. We gaan nog een stap verder in onze tocht naar succes samen met onze klanten die deze ongelooflijke reis mogelijk maken.

Sommige van onze close klanten zijn o.a. Van Tilburg, Koopman mode, IQ studio, Snufenshoe, la Bottega, Zappaz

Nieuwsgierig naar onze collectie? We komen graag vrijblijvend langs of uw bent van harte welkom bij ons op de showroom in Eindhoven.