Kassl Editions lanceert kindermode

Modemerk Kassl Editions breidt uit met kindermode, zo laat het bedrijf weten aan FashionUnited. Vanaf vandaag is een kindercollectie toegevoegd aan het assortiment. "Een spannende stap voor het altijd ontwikkelende merk," aldus het statement.

De collectie bevat jassen in onder andere taupe, latte, roze, donkerblauw, bruin en khaki. De jassen zijn geschikt voor kinderen van 1 tot 7 jaar. De kindercollectie is exclusief gemaakt van overblijfselen van de eerdere productie van Kassl Editions. De collectie is exclusief beschikbaar op de website van het merk.

Kassl Editions is het merk van Antwerpse concept store Graanmarkt 13. Het begon allemaal met een overjas, maar inmiddels is het merk ook uitgebreid met tassen. Ook heeft het door middel van samenwerkingen met Zara en Asics zich bewogen in de interieur- en schoenenwereld.