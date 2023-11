Kelly Konings maakt 3D geweven kledingstukken in samenwerking met WEEEF (EE Labels)

De Nederlandse mode- en textielontwerper Kelly Konings heeft in samenwerking met Weeef een eerste commercieel geproduceerde 3D geweven kledingstukken gemaakt. Dat delen de twee op social media en in een persbericht.

De ontwerpen van Konings zijn op football jersey geïnspireerd en hebben ingeweven jacquard patronen. Uniek is de gebruikt weeftechniek, dat in jargon whole-garment weaving heet en betekent dat de producten in één stuk zijn geweven, met dessins en al, en dus praktisch kant-en-klaar de machine af rollen.

Zowel het 3D weven van hele kledingstukken als jacquard geweven textiel zijn specialisaties van Konings. De 3D-weeftechniek is niet alleen innovatief maar ook duurzamer, met name omdat snijafval wordt geëlimineerd.

De ontwerpen zijn gemaakt in een textielfabriek in Heeze, Brabant, te weten die van het Nederlandse bedrijf EE Labels. Weeef is het geweven kunstproject van EElabels,

Via de Weeef webshop zijn de 3D geweven items nu te koop, het shirt kost 425 euro, de tas kost 250 euro en de set is verkrijgbaar voor 600 euro.

Over Kelly Konings

Konings studeerde modeontwerp aan ArtEZ en deed een masteropleiding in textiel design aan de Zweedse University van Borås. Als masterstudent werd haar project 'Hybrid forms of dressing' bekroond met een ‘H&M and Elle Circular Fashion Award 2023’ en werd ze genomineerd voor de ‘Dorothy Waxman International Textile Design Prize 2023’.

In januari aanstaande zal Konings haar eerste complete whole-garment woven collectie tonen als finalist van de 'Alpha award 2024' op Copenhagen Fashion Week, zo is in het persbericht te lezen.

