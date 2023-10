Khy: Kylie Jenner lanceert kledinglijn

Na beauty- en badmodeproducten lijkt reality-tv-ster Kylie Jenner zich nu te richten op haar eigen kledinglijn.

De Amerikaanse zakenvrouw presenteerde een eerste glimp op haar sociale media-kanaal Instagram. Daar werd woensdag een lange, zwarte leren jas getoond. De jas heeft ritsen aan de zijkanten, waardoor het ook de benen een toneel geeft. Als bijschrift schreef ze: “Meet Khy”, waarbij ze linkte naar het Khy-Instagram-account die nu niet meer lijkt te bestaan. Daar stond een foto op van een persoon - waarschijnlijk Jenner zelf - van achteren met de zwarte leren jas aan.

In Jenners Instagram-beschrijving linkte ze naar de website Khy.com, waar deze foto van achteren te zien is, evenals een registratieknop voor ‘eerder toegang’.

Mode in plaats van badmode?

Kylie Jenner heeft al haar eigen schoonheids- en cosmeticalijn gelanceerd: Kylie Cosmetics, dat eind 2019 onderdeel werd van het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty Inc. Ze lanceerde ook de badmodelijn ‘Kylie Swim’ in 2021, die nu inactief lijkt te zijn. Er zijn al bijna anderhalf jaar geen nieuwe posts meer op het bijbehorende Instagram-account en de website die daar gelinkt is, Kyliejenner.com, verwijst tevens direct door naar de online shop van Kylie Cosmetics.

Jenner is ook weer regelmatig voor de camera te zien bij verschillende modehuizen. Zo was ze onlangs het gezicht van de FW23-denim campagne van Acne Studios.