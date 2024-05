Kiabi breidt drie inclusieve collecties uit in samenwerking met de doelgroep: ‘mode is voor iedereen’

Het Franse modeketen Kiabi voegt producten toe aan zijn assortiment. Drie inclusieve collecties worden aangevuld: ‘So Easy’, ‘Postoperatief’ en ‘Prematuur’. Dit laat het bedrijf weten in een persbericht. De drie collecties zijn speciaal ontworpen in samenwerking met borstkankerpatiënten, mensen met een handicap en ouders van premature baby’s.

'So Easy', zoals de naam al hint, bestaat uit mode die het aan- en uitkleden makkelijker moeten maken. Denk aan items met verstelbare sluitingen van klittenband, ritsen en drukknopen. De collectie is gemaakt in samenwerking met mensen die moeite hebben om zich zelfstandig aan te kleden, rolstoelpatiënten en mensen met een handicap, aldus het persbericht.

'So Easy' overhemd met klittenbandsluiting Credits: Kiabi

‘Postoperatief’ wordt aangevuld met bh’s zonder pads of beugels, speciaal ontworpen voor mensen na een ingreep. De collectie bh’s heeft brede, verstelbare schouderbandjes. De collectie is in 'nauwe samenwerking' met borstkankerpatienten gemaakt, aldus Kiabi in het persbericht.

De collectie ‘Postoperatief’ van Kiabi Credits: Kiabi

De collectie ‘Prematuur’ bestaat uit baby rompertjes voor te vroeg geboren baby’s. Sommige rompertjes hebben drukknoopsluitingen en verstelbare mouwen.

‘Prematuur’ baby rompertjes Credits: Kiabi

Kiabi is sinds 2012, via zijn website, aanwezig in België. De eerste Belgische franchise-winkel is sinds vorige maand te vinden in Hannuit. Het bedrijf heeft sinds zijn oprichting in 1978, zo meldt de website, het doel om "laaggeprijsde mode voor het hele gezin en alle lichaamstypes” aan te bieden. Kiabi bevindt zich in het lagere prijssegment. De prijzen variëren van een paar euro's voor een babyrompertje tot twintig euro voor een jeans.