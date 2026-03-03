KIBRA: Activewear met een missie

Het in Hongkong gevestigde premium activewear-label KIBRA ontstond uit een eenvoudige maar betekenisvolle ontmoeting. Toen oprichtster Nina in 2020 door Kenia reisde, stelde een jong meisje, Vivian, haar de vraag: “Wat is je droom in het leven?” Die vraag vormde in 2023 het startpunt voor een merk dat geworteld is in een duidelijke missie, niet primair in winst. KIBRA is gebouwd op de overtuiging dat beweging zowel lichaam als geest kan empoweren.

Vandaag de dag ondersteunt KIBRA nog altijd Vivians studie aan de Strathmore University, terwijl het merk zijn bredere missie, het versterken van vrouwen via sport en community, verder uitbouwt. Geleid door het principe “For good. For women. For all.” ontwerpt KIBRA high-performance sportbeha’s en veelzijdige activewear-collecties waarin functionele ondersteuning en verfijnde eenvoud samenkomen. De ambitie: een wereld creëren waarin elke vrouw zich vrij en zelfverzekerd kan bewegen en authentiek kan leven.

Credits: KIBRA

Seizoenscollectie: Return to One

De nieuwste collectie, ‘归一 Return to One’, weerspiegelt een filosofie van eenvoud en herverbinding: ontwerpen die de focus terugbrengen naar de essentie. Strakke silhouetten en een doordachte constructie maken de items geschikt voor zowel sportieve prestaties als dagelijks gebruik.

De capsule is opgebouwd rond kernstoffen op basis van gerecycled polyamide (nylon) en gerecycled polyester, aangevuld met elastaan. Deze materialen zijn geselecteerd vanwege de gebalanceerde combinatie van technische performance en esthetische eenvoud.

Belangrijke functionele eigenschappen zijn onder meer ademend vermogen, vormvastheid, four-way stretch en vochtafvoerende, sneldrogende kwaliteiten. Hierdoor blijven de items comfortabel, ondersteunend en veelzijdig, zowel tijdens intensieve trainingen als in het dagelijks leven. Wholesaleprijzen zijn op aanvraag beschikbaar, waarbij het merk inzet op premium kwaliteit tegen concurrerende, duurzaam onderbouwde prijsniveaus, gericht op langdurige retailpartnerschappen.

‘归一 Return to One’-collectie. Credits: KIBRA

KIBRA heeft via direct-to-consumerkanalen een groeiende internationale aanwezigheid opgebouwd, met online klanten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Azië. Het label werkt samen met meer dan 400 fitness- en wellnesscreators op platforms als TikTok en YouTube en onderhoudt een community van meer dan 24.000 volgers op Instagram.

Binnen het fysieke retaillandschap is KIBRA verkrijgbaar via geselecteerde luxekanalen, waaronder boetieks van Four Seasons Hotels in de regio Azië-Pacific. Via samenwerkingen met organisaties als ‘Bras for Girls’, Special Olympics Washington en Team Kenya heeft het merk sportparticipatie en community-initiatieven ondersteund die wereldwijd meer dan 50.000 vrouwen hebben bereikt.

KIBRA is momenteel op zoek naar langetermijnretailpartners in Nederland die geloven in doordacht design, functionele kwaliteit en purpose-driven groei.