Kick-off the season: Fall 2024 is hier!

De Summum-collectie voor Fall 2024 druppelt de shops binnen – en er is een hoop te zien. Wollen tartans, bijzondere texturen en dekenachtige jasjes verraden de inspiratie voor de collectie: de Schotse Hooglanden.

Home in the Highlands

De collectie voor Fall 2024 is binnen! Team Summum trok voor de fotoshoot naar de Schotse Hooglanden en liet zich meevoeren in de sfeer van lodges en sterke verhalen over mythen en monsters, naast het leven in bruisende steden als Glasgow en Edinburgh. Die couleur locale zie je terug in de ontwerpen voor Fall 2024.

Credits: Summum

Kleuren en stijlen

We starten het herfstseizoen met een basis van ivoorwit en zwart, met oranje en cassis om het palet pit te geven. In een latere levering volgen trendkleur true red, caramel coffee en choco, gevolgd door peacock, nachtblauw en olijfgroen.

We zien veel wollen tartans, voor jacks met army details, dekenachtige jasjes en losvallende broeken, naast luxueuze knits van verschillende wolkwaliteiten, waaronder bouclé. Het silhouet is overwegend ruim, met vrouwelijke shorts, rokken, bloesjes en truien die je laag over laag draagt. De met riem ingesnoerde wollen blazer geeft verschillende looks power. Extra aandacht is er voor accessoires: een tas met royale plooien, fluffy sjaals, petten en warme balaclava’s maken outfits af.

Credits: Summum

Blue Daze by Summum

De Blue Daze-denimlijn van Summum focust op verschillende stonewashed kwaliteiten in zwart en blauw, van chique rinse washed jumpsuits naar faded cargopants. Broeken zijn nonchalant en wijd, met plooien of zakken aan de zijkant. De bijpassende cropped jacks met verschillende designdetails schiet je ook zó over je jurk aan – easy. Onze populaire flared broek Juliet blijft, want een bewezen hit.

Credits: Summum

Summum: A style for every story

Opgericht door Jos en Jorien Wijker in 1998, is Summum een vaste waarde in het Nederlandse modelandschap. Summum ontwerpt kleding voor vrouwen die er graag stijlvol uit willen zien. Onze collecties zijn tijdloos, maar met een goed gevoel voor trends, gemaakt van kwalitatief hoogwaardige stoffen. Een groot deel van onze focus ligt op pasvorm: die moet simpelweg uitstekend zijn, zodat vrouwen zich net zo comfortabel als mooi voelen in onze designs.