Kijken: Ace & Tate en Byborre slaan handen ineen voor collectie

De Nederlandse Ace & Tate en Byborre hebben de handen ineen geslagen voor een collectie toegespitst op bewust ontwerp. Dat melden de twee bedrijven in een persbericht.

Het doel van de collectie is consumenten te inspireren om geïnformeerde keuzes te maken die ‘bijdragen aan een duurzamere en mooiere planeet’, om zo een bredere transformatie in hun branches te stimuleren. Beide partijen kozen voor het ontwerp dan ook voor methodes die de ecologische voetafdruk van de producten zo klein mogelijk houden, maar naar eigen zeggen wel ‘zonder concessies te doen aan de kwaliteit’.

Het eindresultaat is een Ace & Tate zonnebril met sleeve, verpakt in een tote bag die gemaakt is van Byborre textiel. De tote bag bevat een textiel paspoort dat inzicht geeft in de impact van het gebruikte textiel en de middelen die werden gespaard tijdens de productie ervan.

Het textiel zelf is gemaakt van 72 procent gerecycled polyester afkomstig van plastic flessen die na gebruik zijn verzameld in Italië. De flessen werden omgezet in polymeer via een methode waarbij het gebruik van schadelijke chemicaliën die het milieu kunnen schaden wordt vermeden, staat in het persbericht uitgelegd. De overige 28 procent van het textiel bestaat uit polyestervezel.

De zonnebrillen weerspiegelen de 3D-gebreide patronen van het textiel. Voor een driedimensionale uitstraling en structuur zijn de monturen voorzien van gelamineerd bio-acetaat (afkomstig van hernieuwbare bronnen in plaats van op olie gebaseerde alternatieven), dat in een patroon is gesneden dat alle drie de lagen onthult. De acetaat structuur bestaat uit een zwarte onderste laag, een grijze middelste laag en een zwarte bovenste laag, versierd met een matte zandstraalafwerking.

Credits: Ace & Tate x Byborre

