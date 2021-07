Kijken: Adidas en Stella McCartney brengen samen Stellashine-collectie uit

Adidas en Stella McCartney lanceren samen hun collectie: Stellashine, dat meldt Adidas in een persbericht. De naam zegt het al, de collectie bevat veel glitters en is ontworpen voor de ‘next-generation changemakers’.

Het luxe modemerk wilde een collectie ontwerpen die niet alleen kwalitatief goed was, maar er ook mooi uitziet, zo is te lezen. De collectie bevat daarom veel reflecterende stoffen en glitters. Stellashine bestaat uit leggings, crop-tops, trainingsjassen en hardloopschoenen. Alle items zijn gemaakt van duurzame materialen zoals gerecycled polyester en Primegreen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de technologie en innovaties van Adidas, zoals de boost-demping in de schoenen en het ready-temperatuurbeheersysteem.

De Stellashine-collectie is verkrijgbaar via de Adidas-website en via de Adidas-app. De prijzen liggen tussen de 90 euro en 230 euro.

Stellashine-collectie. Credit: Adidas, Stella McCartney

