Kijken: Adidas en Thebe Magugu lanceren gezamenlijke collectie

Vandaag gaat de samenwerkingscollectie tussen sportkledingmerk Adidas en ontwerper Thebe Magugu de lucht in. De eerste van twee drops is al te vinden op de Adidas-website, zo meldt het merk in een persbericht.

De drop bevat zowel kledingstukken als schoenen. De collectie is gericht op vrouwen, maar er zijn ook genderneutrale kledingstukken bij, benadrukt Adidas. De verschillende producten zijn volgens Adidas geschikt voor het alledaagse leven en voor verschillende sporten, van hardlopen en tennis tot voetbal. Ook zit er een zwemoutfit bij met bijpassende hijab.

De collectie combineert het motief van een dansende vrouw, ontworpen in samenwerking met kunstenaar Phathu Nembilwi, met abstracte vormen die dan weer een landschap, dan weer een levendig lijnenspel vormen. Het kleurenpalet bevat verschillende crème- en bruintinten, zwart en wit, magenta-achtig en af en toe een streep felgeel, roze of oranje.

Voor de collectie liet de Zuid-Afrikaanse Magugu zich inspireren door ‘de energie van de vrouwen in mijn leven en het erfgoed van [zijn] geboorteland’, zo stelt hij in het persbericht. “Het samenbrengen van zulke persoonlijke verhalen via design, en het vermengen ervan met Adidas’ iconische performance- en lifestyle-objecten, is een geweldig proces geweest.”

Een deel van de collectie is al online te vinden en in voorverkoop voor leden van de Adiclub, het loyaliteitsprogramma van Adidas. In Nederland en België staat niet de volledige drop op de website, zoals bijvoorbeeld wel in de Verenigde Staten het geval is, maar een selectie van veertien stukken. Of deze nog wordt aangevuld, is nog niet duidelijk.

De tweede drop volgt in oktober.