Kijken: Amfi’s Individuals ontwerpt voor PME Legend

Individuals, de in-house studio van mode opleiding AMFI, heeft een collectie ontwikkeld voor modemerk PME Legend. Dit melden de partijen in een persbericht. De collectie werd afgelopen week gepresenteerd.

De collectie bestond uit 43 kledingstukken die allen duurzaam ontworpen zijn ‘met een nieuwe benadering van de doelgroep in gedachten’. “Het werken met Individuals heeft ons geïnspireerd en gemotiveerd om ‘out of the box’ te denken en ons meer te richten op de toekomst terwijl we alle generaties van PME Legend klanten aanspreken. Het was een fantastische trigger voor ons gedachteproces rond marketing en de volgende stappen voor onze producten,” aldus Marieke Beemsterboer, hoofd van ontwerp bij PME Legend in het bericht.

De Individuals-collectie bestond uit multifunctionele rugzakken tot zuivering maskers. Ook werd al het hardware in de ontwerpen weggehaald en vervangen door duurzame alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan knopen van fruitleer en bijzondere sluiting technieken. Met de collectie wil Individuals de ‘piloten van de toekomst’ neerzetten. PME Legend is door de jaren heen bekend geworden door hun ‘larger than life’ piloten-commercials.

