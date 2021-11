Kijken: Arket lanceert eigen sieradencollectie

Arket, een merk uit het portfolio van de H&M Group, kondigt aan een eigen sieradencollectie te lanceren. De sieraden, gemaakt van gerecycled messing, verguld met zilver of goud, zijn vanaf 4 november verkrijgbaar via de winkels en de website van het merk. Prijzen worden in het persbericht niet vermeld.

Eerder waren er al eens sieraden bij Arket te koop. Dat was in 2020, een concept in samenwerking met een designer van het merk, aldus het bedrijf in het persbericht.

Arket heeft momenteel 21 winkels in 8 landen. Tevens is het online actief in 31 markten. Arket wordt ook verkocht bij webwinkels Zalando en Asos.

Beeld: Arket

