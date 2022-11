Kijken: Balmain en Netflix presenteren Stranger Things-collectie

Ook modeontwerpers bingewatchen wel eens een Netflix-serie. Olivier Rousteing bijvoorbeeld, hoofdontwerper van het Franse luxemodehuis Balmain, is een fervent liefhebber van de fantasy-horrorserie Stranger Things. Toen Netflix hem contacteerde om een modecollectie te ontwerpen gebaseerd op de esthetiek van de reeks, was hij dan ook ‘meteen aan boord’, zo vertelt hij in een persbericht van Balmain te lezen waarin de collectie wordt aangekondigd.

Voor de collectie liet Rousteing zich inspireren door de jaren tachtig, waarin de serie zich afspeelt, en de muziek, kleuren en kostuums van Stranger Things. Rousteing werd halverwege de jaren tachtig geboren en kreeg de periode dus maar nauwelijks mee, ‘maar wie bekend is met mijn catwalkcollecties voor Balmain weet dat ik altijd gefascineerd ben geweest door de specifieke popgeest van die tijd’, zegt hij.

In de kleding en accessoires die Rousteing ontwierp komen de felle tinten en strakke laagjes naar voren die bekend zijn van de videoclips en aerobics-studio’s van toen, en de wijde truien van zogenaamde mallrats, jongeren die rondhingen in winkelcentra. De kledingstukken zijn voorzien van grafische prints met Stranger Things-citaten en plaatjes.

De collectie zal verkocht worden in de Balmain-boetieks in Parijs en Los Angeles, en via de website van Balmain.