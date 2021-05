Kijken: Belgisch modemerk ZEB lanceert zomercollectie met snackmerk Mora

Belgisch modemerk ZEB en snackmerk Mora sloegen de handen ineen en lanceren een zomercollectie, waarbij frituursnacks de hoofdrol spelen, zo luidt het persbericht van ZEB. De collectie bevat opvallende prints met punchlines.

De frituur-couturecollectie bevat T-shirts met galaxyprint en chakra-referentie - genaamd Snackra -, een all over print van bitterballen - frituur couture - en een t-shirt met Cora van Mora. Daarnaast zit er een referentie naar een schilderij van de Belgische Kunstenaar, René Magritte, in verwerkt: ‘Ceci n’est pas un bitterbal’, zo is te lezen. Naast dat de snacks in het zonnetje gezet worden, hebben ZEB en Mora ook gedacht aan het Europees Kampioenschap voetbal dat deze zomer plaatsvindt. De collectie bevat twee exclusieve shirts ‘met een dikke (frituur)vette knipoog’ naar het EK.

De T-shirts zijn verkrijgbaar in alle ZEB-winkels en op de website. De herenshirt zijn verkrijgbaar voor 34,99 euro en de damesshirts 29,99 euro.

Beeld: ZEB, Mora

