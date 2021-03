Kijken: Bruidsmodemerk Pronovias lanceert exclusieve collectie met Marchesa

Spaans bruidsmodemerk heeft de handen ineen geslagen met Amerikaanse couture merk Marchesa. De twee lanceren samen een bruidscollectie, zo meldt Pronovias exclusief aan FashionUnited Benelux.

Het uitgangspunt voor de samenwerking is: ‘New York bridal couture meets the sensual soul of Spain’ aldus het statement. De collectie bestaat uit 21 bruidsjurken en is ontworpen door mede-oprichter van Marchesa, Georgina Chapman. Chapman liet zich vooral inspireren door de stad Sevilla in Spanje en refereert in de collectie dan ook naar de culturele verfijning maar ook naar het ‘zwoele licht’ in combinatie met flamenco. De jurken zijn allemaal lichtgewicht dankzij speciale technieken.

De samenwerking met Marchesa zal de positie van Pronovias in de Verenigde Staten versterken, zo meldt Pronovias Group CEO Amandine Ohayon in het statement. “Omdat Marchesa zo’n toonaangevend modehuis is, zal deze samenwerking onze ambitieuze plannen voor internationale expansie, vooral in Noord Amerika, ondersteunen.” Ohayon meldde vorig jaar in een interview met FashionUnited Benelux nog dat de focus van de Spaanse groep voorlopig op China, de Verenigde Staten en Canada ligt.

De jurken van de Pronovias x Marchesa collectie zullen in alle Pronovias winkels wereldwijd beschikbaar zijn en bij geselecteerde partners. De jurken hebben een prijs tussen de 2.000 en 4.000 euro.