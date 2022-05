Kijken: creaties van Iris van Herpen op het Met Gala

De Nederlandse couturier Iris van Herpen woonde gisteravond het Met Gala bij, het jaarlijkse benefietgala van het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art in New York. Van Herpen droeg een ontwerp van eigen hand. Vier andere wereldsterren gingen die avond ook in haar creaties gekleed: actrice en zangeres Dove Cameron, singer-songwriter Teyana Taylor, model en activist Winnie Harlow en mode-icoon annex hoofdredacteur van het tijdschrift Boy, Fredrik Robertsson.

Het thema van het gala was In America: An Anthology of Fashion, tevens de naam van de tentoonstelling die deze week opent in het Costume Institute. De tentoonstelling vertelt over de geschiedenis van Amerikaanse mode, en stelt tegelijkertijd de vraag: wanneer en waarom wordt een ontwerper, drager, stijl of kledingstuk Amerikaans genoemd? Dit thema werd vertaald naar een dresscode: gilded glamour (vertaling: vergulde glamour), een verwijzing naar de zogenaamde Gilded Age. Zo wordt in de geschiedschrijving van de Verenigde Staten de periode van ongeveer 1870 tot 1900 genoemd, toen de welvaart groeide door industrialisatie, maar ook het verschil tussen rijk en arm sterk toenam.

Veel van de gasten gingen in goud of zilver, maar Van Herpen en haar gezellen kozen voor meer impliciete verwijzingen naar het thema. Dove Cameron, bijvoorbeeld, droeg een witte jurk gebaseerd op spiraalvormige sterrenstelsels. Net als de mode in de Gilded Age was de jurk van Cameron gestructureerd en hooggesloten. Zoals Gilded Age-jurken een bustle hadden - opgeplooide stof aan de achterzijde van de rok, ondersteund door een soort halve hoepelconstructie - lag bij de jurk van Cameron ook de nadruk rond de heupen.

Van Herpen zelf en Taylor gingen beiden in vloeiend dieppaars. Winnie Harlow droeg de ‘Transmotion’-jurk van wit organza met bijpassende kroon. Robertsson had een diepgrijze jumpsuit aan met een veerachtige structuur ter hoogte van zijn schouders, hals en armen. Alle creaties stonden in zekere zin ook voor technisch vernuft en overvloed: aan elk stuk werd tussen de zeshonderd en dertienhonderd uur gewerkt door teams van negen tot twaalf mensen.

Bekijk hieronder de beelden:

Iris van Herpen en Dove Cameron in Iris van Herpen. Beeld via Iris van Herpen

Teyana Taylor in Iris van Herpen. Beeld via Iris van Herpen

Winnie Harlow in Iris van Herpen. Beeld via Iris van Herpen