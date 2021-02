Kijken: Daily Paper brengt met capsule collectie eerbetoon aan Bob Marley

Daily Paper blijft eerbetonen brengen aan iconen. Dit keer doet het merk dit aan Bob Marley in de speciale Bob Marley x Daily Paper capsule collectie, zo meldt het merk in een persbericht.

De lancering dit weekend valt samen met wat de 76ste verjaardag zou zijn van de singer-songwriter en activist. Marley is in 1981 al overleden op 36-jarige leeftijd. In de capsule collectie is gebruik gemaakt van enkele teksten van de artiest waaronder ‘None but ourselves can free our minds’ en ‘love would never leave us alone’ uit de nummers ‘Redemption’ en ‘Could you be loved’.

De collectie wordt gelanceerd op 5 januari in de (online) winkels van Daily Paper en bij geselecteerde retailers wereldwijd. Bekijk hieronder alvast de eerste beelden van de capsule collectie. Prijzen liggen tussen de 50 euro en de 300 euro.