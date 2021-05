Kijken: De beste looks van de semi-finales van het Songfestival

Zaterdag vindt de grote finale van het Eurovisie Songfestival, maar deze week heeft Europa al kunnen genieten van twee semi-finales. Traditiegetrouw betekent dit een hoop glitter, nauwaansluitende outfits en visueel spektakel. FashionUnited verzamelt de beste outfits uit de semi-finales ongeacht of de artiest uiteindelijk door is naar de finale en natuurlijk van de presentatoren.

Denemarken

Bij een jaren tachtig vibe hoort een jaren tachtig uitstraling. De Deense inzending was voor het eerst in jaren in het Deens, dus helaas was er weinig te verstaan van het nummer, maar de outfits van Fyr og Flamme maakten zeker een statement en sprongen eruit binnen het Songfestival.

Vladimir Astapkovich / Sputnik / Sputnik via AFP

Portugal

De klassieke look van de Portugese inzending was zeker de moeite waard. Het nummer van The Black Mambo sprong er door de rust uit in vergelijking in het geweld van de vele popnummers op het podium tijdens het songfestival. Ook het klassieke pak, met strik, hoed en jazz-schoenen waren een welkome afwisseling.

Vladimir Astapkovich / Sputnik / Sputnik via AFP

Albanië

Het kwam al meerdere keren naar voren, maar het Songfestival staat gelijk aan glitters en dat is een boodschap die de Albanese inzending zeker heeft begrepen. Een zilveren glitter outfit bleek tijdens de semi-finales zeer populair aangezien meerdere landen hiervoor kozen, maar de Albanese Anxhela Peristeri had toch de beste uitvoering met een hoog Beyoncé-gehalte.

Vladimir Astapkovich / Sputnik / Sputnik via AFP

San Marino

San Marino, de microstaat gelegen in Italië, pakte het optreden groot aan. Zangeres Senhit viel op door de opening met hoofdtooi, maar de artiest veranderde al snel in een zwarte outfit met blauwe, witte en groene veren. Senhit’s kenmerkende kapsel zorgt er ook voor dat ze opvalt tussen alle andere deelnemers.

Vladimir Astapkovich / Sputnik / Sputnik via AFP

Israël

Israël verdient zeker een vermelding, niet alleen de outfit, maar ook het nummer zelf dat een hoog Ariana Grande-niveau heeft. Met de outfit eert de zangeres Eden Alene haar Ethiopische roots door middel van synthetische braids die zijn aangebracht op de huidskleurige outfit.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Slovenië

Als het Eurovisie Songfestival geen moment is voor een cape, wanneer dan wel? De geraffineerde outfit van Ana Soklich kon helaas het optreden niet goed maken.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP

IJsland

Van een fysiek optreden kwam het niet door een besmetting bij de Ijslandse band, maar gelukkig waren er nog wel de beelden van een repetitie op 13 mei. Het is heel duidelijk dat de Ijslandse inzending ook tijdens de repetitie genoeg lol had. Elk bandlid droeg een groene sweater met daarop een tekening van zichzelf erop. De vrolijke kleuren en het enthousiasme van de bandleden droegen zeker bij aan het optreden.

">

Zwitserland

De Zwitserse inzending Gjon’s Tears droeg een zwarte broek met indrukwekkende zwarte blouse met pofmouwen en een glitter patroon dat doet denken aan de boom nerven.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Kroatië

De perfecte vertaling van Eurovisie outfits gebeurde bij de inzending van Kroatië door zangeres Albina. Hoge hakken, zilver, glitter, een legging en een bodysuit- - dat kan haast niet mis gaan.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager

Het spektakel was niet alleen te zien bij de artiesten van de semi-finales, ook ze presentatoren zorgden voor de nodige looks. Tijdens de eerste semi-finale op dinsdag waren zowel Edsilia Rombley en Nikkie de Jager (uiterste links en uiterste rechts) gekleed in David Laport. Chantal Janzen droeg een jurk van Edwin Oudshoorn en Jan Smit gaat het gehele songfestival gekleed in pakken van Oger.

Vladimir Astapkovich / Sputnik / Sputnik via AFP

Tijdens de tweede semi-finale droeg Edsilia Rombley een outfit van jong Nederlands merk Studio Elzinga, Chantal Janzen droeg een ontwerp van couturier Claes Iversen en Nikkie de Jager droeg een outfit van Maison the Faux.

Vladimir Astapkovich / Sputnik / Sputnik via AFP

Duncan Laurence

Naast de deelnemers aan het songfestival, stonden ook diverse Nederlandse artiesten op het podium als opening- en tussenact. Zo was Duncan Laurence op dinsdag te zien in een rood pak gemaakt door Hul le Kes, hetzelfde merk dat twee jaar geleden zijn Songfestival-outfit maakte. Helaas heeft Laurence het coronavirus opgelopen en zal hij zaterdag niet live optreden tijdens de finale.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Davina Michelle

Nederlands trots Davina Michelle trad ook op dinsdag op met een nummer over de strijd van Nederland met het water.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Het is nog afwachten welk visueel spektakel de kijker te wachten staat op zaterdag tijdens de finale, maar aan de outfits zal het zeker niet liggen.