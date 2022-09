Kijken: de capsulecollectie van Tommy Hilfiger en Richard Quinn

Grote, grafische bloempatronen mengen zich met Britse punkmotieven en Amerikaanse college-klassiekers in de gezamenlijke capsulecollectie van het Amerikaanse modelabel Tommy Hilfiger en de Britse ontwerper Richard Quinn. De collectie werd eerder deze maand gelanceerd, zo blijkt uit een persbericht van beide merken.

Quinn studeerde in 2016 af aan de gerenommeerde modeacademie Central Saint Martins en werd daarna bekend om zijn dramatische silhouetten en uitbundige prints. Quinn werd in eerste instantie opgeleid tot printontwerper en combineert vaak gedurfde bloempatronen met ruiten, stippen of strepen. Hij ontving in 2016 een H&M Design Award en in 2018 een Queen Elizabeth II Award for British Design.

Meng dat met het Amerikaanse sportswear-handschrift van Hilfiger, en een bijzondere smeltkroes van vormen en motieven is het resultaat. Zo werden formele broeken en sportieve jassen in ruitpatroon voorzien van een motief van Engelse rozen en varsity-jasjes van madeliefjes. Voor de capsulecollectie werd ook het Tommy Hilfiger-monogram opnieuw ontworpen in de stijl van Quinn en voorzien van zijn kenmerkende madeliefjesmotief.

De collectie bestaat uit veertig producten in totaal. Daarnaast werden zes kledingstukken voor volwassenen ook uitgevoerd in kindermaten.