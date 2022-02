Kijken: De comeback collectie van schoenontwerper Jan Jansen, Linea Erotica

Schoenontwerper Jan Jansen heeft zijn comeback gemaakt. Vorig jaar werd de terugkeer van de ontwerper al aangekondigd. De eerste lijn van het merk Jan Jansen Amsterdam is nu gelanceerd en FashionUnited heeft de beelden.

De lijn heet Linea Erotica, het is een van de twee lijnen waarmee de ontwerper zijn comeback maakt. Linea Erotica bevat bekende modellen uit Jan zijn collectie, aldus het persbericht. De lijn is nu verkrijgbaar in de webshop van Jan Jansen en al bij exclusief geselecteerde winkels.

De prijzen van de schoenen liggen tussen de 489 en 549 euro.

Linea Erotica Jan Jansen, via Hooijer Groep

