Kijken: De Daily Paper x Van Gogh collectie

Van kunst aan de muur naar draagbare kunst. Daily Paper heeft de handen ineen geslagen met het Van Gogh Museum en presenteert deze week een speciale collectie als resultaat van de samenwerking. De eerste beelden van de items zijn nu gedeeld middels een persbericht.

De collectie bestaat uit 21 items. Van broeken en jassen tot T-shirts. Een aantal meesterwerken van Van Gogh zijn verwerkt op de kledingstukken. “Met ongeëvenaarde toegang tot Van Goghs tekeningen, schilderijen en citaten bevat elk speciaal ontworpen kledingstuk details van werken van de beroemde schilder die als eigentijdse grafische prints in hoge resolutie en fullcolour zijn gereproduceerd.

Onder andere de werken ‘ Irissen’ en ‘ Zelfportret als schilder’ zijn verwerkt in de collectie, maar ook onbekendere schetsen en werken spelen een rol, zo melden de partijen in het persbericht. “ We hebben ons juist ook gericht op werken van Vincent van Gogh die minder bekend zijn bij het grote publiek, maar net zo meesterlijk,” aldus Abderrahmane Trabsini, mede-oprichter van Daily Paper in het persbericht. “De samenwerking met het Van Gogh Museum geeft ons de kans om een andere kant van onze cultuur te laten zien. Bij Daily Paper leggen we vooral de nadruk op onze Afrikaanse cultuur, maar we delen ook een Nederlandse opvoeding.”

De collectie is vanaf 15 februari verkrijgbaar via dailypaperclothing.com, de website van het Van Gogh Museum, in de winkels van Daily Paper, het Van Gogh Museum en bij geselecteerde retailers wereldwijd. Prijzen liggen tussen 70 euro voor een T-shirts tot 250 euro voor een jas.

Beeld: Nick van Tiem/ Daily Paper x Van Gogh