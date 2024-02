Kijken: de eerste collectie van Adrian Appiolaza voor Moschino met knipoog naar het erfgoed van wijlen oprichter

De debuutcollectie van Adrian Appiolaza voor Moschino was een hommage aan het werk van de Italiaanse modeontwerper en oprichter: de wijlen Franco Moschino. De gelijknamige modeontwerper liet na zijn dood in 1994 een rijk erfgoed achter. Met name modestukken die vaak een humoristische en liefdevolle boodschap hadden. ‘Vandaag de dag voelen Franco Moschino's universele, allesomvattende boodschappen van vrede en liefde net zo relevant en actueel als in het verleden’, aldus het merk in een persbericht.

De nieuwe collectie van creatief directeur Appiolaza voor Moschino is voor ‘een nieuwe generatie, een nieuw tijdperk, met dezelfde impact,’ vult het bericht aan. De collectie bevat klassiekers met een moderne twist. Een greep van de vele noemenswaardige stukken: een zwarte coljurk waar in het wit ‘Peace’ (vrede, red.) verticaal op staat, een gele trui waar groot de iconische Amerikaanse smiley op staat, een blouse in de kleuren van de Italiaanse vlag, een trench jas met heupriem en een jumpsuit van spijkerstof - stuk voor stuk ondergedompeld in de handtekening van Moschino.

Er is veel voorafgegaan aan de collectie van Appiolaza voor Moschino. Toen Jeremy Scott in maart vorig jaar opstapte, na ruim 10 jaar bij het modehuis te hebben gewerkt, werd een lange tijd geen opvolger bekendgemaakt. In oktober 2023 werd dan eindelijk Davide Renne benoemd, maar hij overleed plotseling door een onbekende doodsoorzaak vlak nadat hij in de functie was gestart. 30 januari 2024 volgde Adrian.

Bekijk de highlights van zijn collectie hieronder:

Credits: Moschino herfst/winter 2024

