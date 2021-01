Kijken: De eerste damescollectie van Kim Jones, Fendi Haute Couture SS21

De Britse modeontwerper Kim Jones, die in september 2020 benoemd werd tot creatief directeur van Fendi, heeft zijn debuut haute couture-collectie voor het Italiaanse modehuis gepresenteerd.

De collectie is gebaseerd op uiteenlopende inspiratiebronnen, van de visuele taal van Bernini's sculpturen tot Virginia Woolfs tijdreizende, gendervervagende roman 'Orlando'. De catwalkpresentatie navigeert door een doolhofachtige structuur van glazen dozen en biedt een "unieke reis van het Britse Bloomsbury naar de Galleria Borghese in Rome", aldus het modehuis.

Dit was een van de shows van het haute couture seizoen waar het meest naar werd uitgekeken. Niet alleen omdat het Jones' debuutcollectie voor het Italiaanse merk was, maar ook om te zien wie van zijn beroemde vrienden de catwalk op zou gaan.

Hij stelde niet teleur: Naomi Campbell, Christy Turlington en Kate Moss maakten hun rentree op de catwalk, naast de verschijningen van Moss’ dochter Lila Moss, Bella Hadid, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, en actrice Demi Moore, die de show opende.

Geïnspireerd door 'Orlando' en de Bloomsbury set van sterke, intellectuele vrouwen, bood Jones' debuut couturecollectie looks voor zowel vrouwen als voor mannen. De collectie omvat decadente, koninklijke en gestructureerde silhouetten van metallic brokaat, luxe doorschijnende, zijden stoffen, geweven jacquards en geborduurde details.

‘Orlando’ is de liefdesbrief die Virginia Woolf in 1928 schreef aan Vita Sackville-West. Dat is slechts drie jaar na de oprichting van Fendi. De literaire concepten van Orlando zijn rechtstreeks in de collectie verwerkt, in de vorm van in metaal gebonden clutches in de vorm van een boek, en de tekst zelf is gegraveerd op parelmoeren minaudières en leren laarzen.

Andere belangrijke details van de collectie zijn de geborduurde versieringen op de japonnen, geïnspireerd op muurschilderingen uit Charleston, de thuisbasis van de Bloomsbury Group in Sussex, toevalligerwijs dichtbij waar Jones een groot deel van zijn jeugd doorbracht.

"Ik hou ervan hoe deze groep mensen - en in het bijzonder deze twee pionierende zussen - dingen vooruit hebben gebracht," zegt Jones in de toelichting bij de show. "Ik bewonder de manier waarop zij hun leven hebben geleefd, de vrijheid die zij voor zichzelf hebben gecreëerd en de kunst die zij voor de wereld hebben achtergelaten."

Hoogtepunten uit de show waren een met parels bezette chiffonjurk over een crèmekleurig lijfje, een pak van metallic brokaat, een grijze geborduurde maxi-jurk met capeletmouwen, talloze jurken met kralen en transparante lagen, en tweedelige off-the-shoulderjurkjes.

Voor rode loper evenementen in de toekomst, zullen de stylisten van beroemdheden de prachtige capes waarschijnlijk toevoegen aan hun verlanglijstje. De capes, gedragen door mannen en vrouwen, waren zowel te zien over getailleerde broekpakken als gedrapeerd over slanke japonnen in goud-, donkerblauw- en zilverkleurige marmerachtige prints, geïnspireerd op de met de hand gedrukte, in marmer ingebonden boeken die Virginia en Leonard Woolf publiceerden voor Hogarth Press.

Ook was er een kleine knipoog naar Karl Lagerfeld met Karligraphy-monogrammen uit Lagerfelds laatste collectie voor Fendi die op laarzen waren aangebracht.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beelden: via Fendi