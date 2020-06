Kijken: de eerste kindercollectie van Ivy & Oak

Het Berlijnse dameskledingmerk Ivy & Oak lanceert een eerste capsulecollectie voor kinderen: Ivy & Oak Mini. Dat is te lezen in een persbericht van het merk.

De collectie bestaat volledig uit jurkjes: zomerse, landelijke exemplaren met wijde mouwen, uitgevoerd in broderie anglaise, maar ook klassieke silhouetten met strikken, wijde kragen en pofmouwtjes. Van dezelfde stoffen zijn looks gemaakt voor volwassen vrouwen, zodat moeders en kinderen coördinerende outfits kunnen dragen.

De jurken zijn gemaakt van honderd procent biologisch katoen en verkrijgbaar in de maten 98, 104, 110 en 116. De kindercollectie is vanaf vandaag exclusief via de website van Ivy & Oak te verkrijgen. De verschillende modellen kosten elk 99 euro.

Ivy & Oak bestaat sinds 2016. Het merk maakt casual dameskleding, evenals bruids-, avond- en zwangerschapsmode. Het bedrijf is actief in 28 landen via de online shop en 'premium retailers', zo is op de website te lezen. De collecties zijn ook verkrijgbaar via e-tailers als Zalando en About You, en via de eigen winkel van het merk in Berlijn.