Kijken: de kleding- en interieurcollectie van Kassl Editions in samenwerking met Zara

Het gewilde Nederlandse jassen- en tassenmerk Kassl Editions brengt een capsulecollectie uit in samenwerking met Zara. Dat is te lezen in een persbericht van Kassl. De collectie bestaat uit een deel ready-to-wear en een deel interieurproducten, beide gekenmerkt door de minimalistische esthetiek, de diepe kleuren en het tactiele materiaalgebruik van Kassl.

Binnen de categorie ready-to-wear zijn er herinterpretaties te vinden van de typische vierkante Kassl-jas, oorspronkelijk gebaseerd op vissersjassen. Zo is er een variant van van lichtgewicht nylon, en een jas van nappaleer met contrasterende naden. Ook is er een combinatie van een losvallende leren top en broek, evenals een paar stevige schoenen met een oversized silhouet, geïnspireerd op de gewatteerde Kassl Pillow-tas. De kleurkaart bevat zwart, grijs, beige, donkerblauw, wijnrood en wit.

Kassl Editions x Zara: typische Kassl-jassen en modulaire home-objecten

Op interieurfront presenteren Zara en Kassl strakke, modulaire kasten en tafeltjes met afgeronde hoeken, keramieken lampvoeten met grafische vormen, en een wit vloerkleed met een zwarte lijntekening. Kassl maakte vorig jaar al een uitstapje naar interieur met de Pillow Sofa, eveneens afgeleid van de populaire Pillow Bag. Naar aanleiding van het razende succes van de bank is er ook dit jaar weer een kussenachtig zitmeubel bij: een ronde sofa met een gewatteerd patroon dat aan een breisel doet denken.

Beeld: Kassl Editions x Zara

De collectie is momenteel te zien in expositieruimtes in de Zara en Zara Home-flagshipstores in Milaan. De exposities lopen parallel aan designbeurs Salone del Mobile, die afloopt op 10 september. De lancering van de collectie voor het grote publiek staat gepland op 12 september. De home-objecten zullen dan wereldwijd online en in winkels verkrijgbaar zijn, kleding en accessoires alleen online. De prijzen van de collectie worden in het persbericht niet bekend gemaakt.