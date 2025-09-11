Kijken: de NYFW SS26 trendkleurenkaart van Pantone

Tijdens New York Fashion Week Spring/Summer 2026 draait alles om persoonlijke expressie, als een krachtig tegenwicht tegen kunstmatige intelligentie en de sluipende uniformiteit.

Volgens het Pantone Color Institute kiezen ontwerpers dit seizoen voor een gedurfde mix van vertrouwde tinten, levendige accenten en rustgevende neutrale tonen, zo meldt het instituut vandaag in een nieuwsbericht op de homepage.

“De kleuren van dit seizoen geven ruimte om te experimenteren en ons eigen stempel op mode te drukken,” aldus Leatrice Eiseman, Executive Director van het Pantone Color Institute in een statement.

De vijf grootste kleuren die in het bericht worden uitgelicht zijn:

Acacia: een opvallende geeltint met groene ondertoon.

Dusty Rose: een romantische, vergrijsde roze tint.

Tea Rose: een vrouwelijke rozetint met vleugje rood.

Burnt Sienna: een roestbruine tint die herinnert aan de regeneratieve kracht van de natuur.

Amaranth: een mysterieuze paarse tint.

Acacia: Lie SS26, Pillings SS26, Cmmn Swdn SS26 & Arts De Base SS26 ready to wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dusty Rose: Antonio Grimaldi FW25 Haute Couture and Amiri SS26 Menswear (3x) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tea Rose: Willy Chavarria SS26 - Menswear, Amiri SS26 Menswear, Saint Laurent SS26 Menswear, Dior SS26 Menswear & Willy Chavarria SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Burnt Sienna: Amiri SS26 Ready To Wear Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Burnt Sienna: Saint Laurent SS26 Menswear, Wooyoungmi SS26 Menswear, Laruicci SS26 Menswear & Brioni SS26 Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Amaranth: Ceeann SS26 Ready to Wear, Robert Wun FW25 Haute Couture & Ceeann SS26 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daarnaast zien we: een helder middenblauwe kleur (Marina), een lichte oranjetint met perzik vleug (Muskmelon), een teal, ofwel blauwgroene kleur (Alexandrite), een warme roodtint (Lava Falls) en tot slot een lichte, vergrijsde lila tint (Burnished Lilac).

Onder de ‘seizoenloze’ tinten zijn een bijna zwarte donkerbruin geschaard (Coffee Bean), een heel lichtgrijze tint (Whyte Onyx), een klassieke donkerblauw (Rhodonite) een neutrale beige (Angora) en twee groentinten: een donkere bosgroen (Sycamore) en een vergrijsde lichtgroen (Sage Green).

Coffee Bean: Freya Dalsjø Freya Dalsjø SS26 - Ready to Wear, Janet Mandel SS26 Ready to Wear & Re Rhee SS26 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight