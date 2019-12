Kijken: de ontwerpen met vele lagen van Emanuel Ungaro

Zondag kwam het nieuws naar buiten dat modeontwerper Emanuel Ungaro op 86-jarige leeftijd is overleden . Ungaro stond bekend om zijn soms onsamenhangende prints en verschillende materialen over elkaar heen. Hij mixte bloemen en stippen, strepen en vierkanten vaak met felle kleuren en bracht hiermee veel teweeg op de haute couture catwalk.

Een van zijn eerste ontwerpen die op de catwalk te zien was bestonden uit vele lagen over elkaar heen. Het model draagt een broek met een lange tuniekjurk, daarover heen een kazuifeljurk en nog een jas. Volgens AFP ‘lopen de kledingstukken vloeiend in elkaar over, zonder zwaar over te komen. De modellen moeten vrij kunnen bewegen.’ Bekijk hieronder een aantal ontwerpen van Ungaro door de jaren heen.

Emanuel Ungaro mixt prints en materialen in collecties

Naast haute couture lanceerde Ungaro in 1968 ready-to-wear collecties voor vrouwen. Een paar jaar later gevolgd door een lijn voor mannen. In de loop der jaren bouwde Ungaro een imperium op. Naast mode bracht hij nog parfums, schoenen en brillen op de markt. Totdat het modehuis in 1996 werd gekocht door de familie Ferragamo.

Vanaf 2001 begon Emanuel Ungaro, getrouwd en vader van een dochter, afstand te nemen van de mode, en liet hij aan zijn belangrijkste medewerker, Giambattista Valli, de artistieke richting van prêt-à-porter en accessoires over.

Zelf heeft Ungaro daarna nog een paar collecties ontworpen, maar trok hij zich in 2004 definitief terug uit de wereld van haute couture, in de overtuiging dat het niet langer overeenkwam met "de verwachtingen van vrouwen vandaag.”

Beelden: Gerard Julien / AFP, Pierre Verdy / AFP, Thomas Coex / AFP