Ontwerper Emanuel Ungaro overlijdt op 86-jarige leeftijd

Emanuel Ungaro, oprichter van het gelijknamige modehuis Ungaro, is op 22 december in Parijs overleden, zo meldt zijn familie aan persbureau AFP. Ungaro was 86 jaar en verkeerde volgens hen al twee jaar in “slechte gezondheid”.

Ungaro werd geboren in Aix-en-Provence in 1933 en verhuisde op 22-jarige leeftijd naar de Franse hoofdstad, waar hij in de mode geschoold werd door de Spaanse couturier Cristobal Balenciaga. In 1965 opende hij zijn eigen couturehuis op de Avenue Mac-Mahon. In 1968 voegde hij ready-to-wear voor vrouwen aan het modehuis toe, enkele jaren later gevolgd door een mannenlijn. Ungaro was eigenaar en hoofdontwerper van zijn modehuis tot zijn pensioen in 2004. Het merk werd destijds verkocht aan tech-ondernemer Asim Abdullah voor 84 miljoen dollar (omgerekend 76 miljoen euro).

Ungaro stond bekend om zijn vrouwelijke silhouetten en speelse, opvallende prints. In de loop van zijn carrière kleedde hij verschillende filmsterren als Catherine Deneuve en Isabelle Adjani.

Het modehuis postte zondag op social media een foto van de ontwerper. Het modehuis “huilt vandaag om deze getalenteerde couturier. Hij zal worden herinnerd als de meester van sensualiteit, kleuren en uitgesprokenheid”, zo staat in de caption geschreven.

Ungaro laat een vrouw en dochter achter.

Foto: Pierre Guillaud / AFP