Kijken: de sneaker van Maison Margiela x Reebok

Maison Margiela en Reebok zetten hun lopende samenwerking voort met de lancering van een nieuwe sneaker, de Classic Leather Tabi Bianchetto.

De sneaker, die op 30 januari 2021 wordt uitgebracht, is gebaseerd op de stijl van creatief directeur John Galliano die de kenmerken van het Franse modehuis tot uitdrukking brengt door middel van een van de meest herkenbare ontwerpen van het sportkledingmerk.

De samenwerking ging begin 2020 van start en deze nieuwe stijl vertegenwoordigt de “meest gedistilleerde versie van het handschrift van Maison Margiela en Reebok tot nu toe”, aldus het modehuis, “dat innovatie verenigt met nostalgie, en mode met functionaliteit in een eigentijds ontwerp met een tijdloze aantrekkingskracht”.

Maison Margiela legt uit dat de Classic Leather Tabi twee iconen in één samenvoegt, de Tabi en de Classic Leather hardloopschoen.

De Tabi, voor het eerst verschenen in 1988, heeft een herkenbare split-toe constructie en de kenmerkende zool. Dit ontwerp vertegenwoordigt de deconstructieve designfilosofie van het huis, het thema van werkelijkheid versus illusie.

Deze sneaker is gecombineerd met een van Reeboks meest herkenbare schoenen, de Classic Leather hardloopschoen uit 1983.

Voor deze samenwerking is de Classic Leather volledig gedeconstrueerd om de Tabi split-toe mogelijk te maken met een uitvoering in nappaleer met een EVA-zool. De schoen is voorzien van een handgeschilderde witte coating op een zwarte lederen basis - de kenmerkende ‘Bianchetto’ techniek van Maison Margiela, die is ontworpen zodat de schoen mooi slijt.

De Maison Margiela x Reebok Classic Leather Tabi Bianchetto sneaker kost 350 euro en is exclusief beschikbaar op maisonmargiela.com en reebok.com vanaf 30 januari.

Beeld: Maison Margiela

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.