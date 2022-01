Kijken: De zonnebrillen van Walter van Beirendonck en Komono

Op Paris Fashion Week Men heeft Walter van Beirendonck zijn nieuwe FW22 collectie gepresenteerd.

Ook waren er brillen op de catwalk te zien, een 'sneak peek' van de samenwerkingscollectie met Komono, zo meldt het brillenmerk maandag in een persbericht. De brillen maken deel uit van de Walter van Beirendonck FW22/23 collectie en zullen te koop zijn vanaf juli. Verkoopprijzen worden nog niet gecommuniceerd.

De samenwerking maakt deel uit van de Komono neXt collecties. Daarvoor slaat het Belgische brillenmerk slaat regelmatig de handen ineen. Zo bracht Komono eerder capsculecollecties uit in samenwerking met Tim Eerebout en vijf masterstudenten van de Koninklijke Academie voor Schoen Kunsten in Antwerpen.

Het Belgische accessoiresmerk Komono is actief in 80 landen wereldwijd.

Beeld: Walter Van Beirendonck x KOMONO. Fotograaf: Jeroen Lommelen

