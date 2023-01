Kijken: Deze looks presenteerde ontwerper Colm Dillane voor Louis Vuitton

Begin januari kwam de aankondiging dat ontwerper Colm Dillane van het merk KidSuper zal ontwerpen voor Louis Vuitton. Het was echter geen aankondiging van een opvolger voor de wijlen Virgil Abloh, die Louis Vuitton naar nieuwe hoogtes bracht onder zijn creatieve leiding. Dillane is volgens Louis Vuitton ‘ingebed in het mannenatelier’ van het merk en de collectie werd gecreëerd ‘met zijn deelname’. Toch is het de moeite waard om een blik te werpen op de looks die Dillane presenteerde.

In het persbericht dat de FW23 collectie voor mannen begeleid gaat Louis Vuitton nogmaals in op het ‘collectief’. “Verbondenheid is een katalyst voor creativiteit. Louis Vuitton is gedreven door een gemeenschap van creatievelingen, wiens individualiteit, talenten en ervaringen samenkomen in de gaande artistieke dialogen die zich ontvouwen op de catwalk,” aldus het bericht. Technisch gezien is de mannenmodecollectie ontworpen door de Louis Vuitton Studio Prêt-à-Porter Homme waarbij de ideeën en concepten van Colm Dillane zijn verwerkt.

De collectie draaide om de gedeelde ervaring van ‘opgroeien’, zo stelt Louis Vuitton in de shownotes. Het verhaal van de collectie vertelt het verhaal van het gevoel van, en soms zelfs gedwongen worden om, snel op te groeien. De looks weerspiegelen dan ook een ‘idee van hoe een jonge man denkt dat vaderlijke mannelijkheid eruit ziet’.

Vind hieronder enkele opvallende looks.

