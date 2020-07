Kijken: dit Antwerpse merk maakt tassen van oude cementzakken en botervlootjes

Het nieuwe Belgische mode- en accessoiremerk Moon Games komt met een bijzondere reeks tassen. In samenwerking met het Zuid-Afrikaanse accessoiremerk The Wren Design ontwikkelde het merk een collectie gerecyclede tassen, clutches en laptophoezen, gemaakt van de resten van cementzakken en het papier van botervlootjes. Dat meldt het merk in een persbericht.

De oprichter van Moon Games, de Antwerpse ontwerper Anse van Gestel, werkte samen met Wendren Setzer van The Wren Design voor de totstandkoming van de tassen. De ondernemers delen een passie voor innovatie en voor duurzame mode, zo is in het persbericht te lezen. Daaruit kwam de tassencollectie voort. Het materiaal van de tassen heeft een papierachtige look, maar is volledig waterdicht: het is bedekt met een nano liquid glass-coating. De tassen zijn uitgevoerd in zwart, bruin, groen, wit en zilver; effen, of met vrolijke teksten erop. Het is ook mogelijk om zelf een tekst of tekening op de tassen aan te brengen. De prijzen van de collectie variëren van 29 tot 179 euro.

Moon Games werd eerder dit jaar opgericht door Van Gestel. Naast tassen heeft het merk ook een knitwearcollectie, die volledig in België wordt geproduceerd. De producten worden verkocht via de eigen webshop van het merk.

Bekijk hieronder de collectie: