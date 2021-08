Kijken: Dit is de capsulecollectie van Daily Paper en Everyday People

Daily Paper en Everyday People introduceren vandaag hun capsulecollectie, dat maakt Daily Paper bekend via een persbericht. Om deze zomercollectie te vieren, is deze gelanceerd in de flagship store in New York.

Daily Paper, een modemerk dat snel wortels in Europese grond zet en inspiratie uit de Afrikaanse cultuur haalt, werkt samen met Everyday People, een live muziekevenement en cultureel platform. De samenwerking richt zich op Uniting Global Communities’, een organisatie die opkomt voor gemeenschappen en verschillende stemmen, zo is te lezen.

Op zondag 15 augustus 2021 vindt er tevens een evenement rondom de capsulecollectie plaats in Elsewhere in Brooklyn. Dit event zal gehost worden door Everyday People NYC. Ook vindt er een evenement plaats op 22 augustus 2021 in London. Het event wordt tevens gehost door Everyday People (LDN).

De capsulecollectie bestaat uit drie items: een long sleeve shirt, een T-shirt en een bucket hat. De prijzen van de capsulecollectie liggen tussen de 49,95 euro en 89,95 euro.

Daily Paper en Everyday People werkten samen aan een capsulecollectie. Credit: Daily Paper x Everyday People

