Kijken: dit is het Louis Vuitton restaurant en café in Japan

Louis Vuitton stapt de food-wereld in. In de nieuwste winkel van het luxe concern is namelijk een café en een restaurant te vinden. De eerste beelden van het concept zijn nu gedeeld met de buitenwereld.

Cafe V en Sugalabo V bevinden zich in de Louis Vuitton Maison Osaka Midosuji winkel in Japan. De cuisine van zowel het restaurant als het café is een mix van Franse en Japanse invloeden, zo meldt Louis Vuitton in het persbericht. Cafe V en Sugalabo V bevinden zich allebei op de bovenste verdieping van de winkel in Osaka.

Het café omvat een groot terras, een bar en ‘de exclusieve cocoon room’. Er is ook een verbinding met het restaurant. Japanse chef Yasuke Suga leidt de keukens van zowel het café als het restaurant.

Beeld: LVMH press room