Kijken: Duits modelabel Swing lanceert nieuw label voor jongere doelgroep

Het Duitse modemerk Swing lanceert een nieuw label: Hey Kyla, dat maakt Swing bekend in een persbericht. Het nieuwe label richt zich op een jongere doelgroep. Specifieker, afgestudeerde vrouwen, jonge bruiloftsgasten en bruidsmeisjes.

De Hey Kyla-collectie bestaat uitsluitend uit avond- en cocktailjurken, zo staat in het persbericht. De consument en de business-to-business-klant heeft de keuze uit zo’n honderd opties. De prijzen van de jurken variëren tussen de 159 euro en 259 euro. Wholesale-geïnteresseerden kunnen de jurken bekijken in de showroom in Düsseldorf.

Swing-directeur noemt de lancering van het nieuwe merk een logische en strategische stap: “We willen verder marktaandeel winnen op de lange termijn, en dat kan alleen door een spraakmakend merk en product dat voldoet aan de behoeften van de consument.”

De Hey Kyla-collectie. Beeld: Swing

