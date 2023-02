Kijken: Dutch Dandies introduceert capsule collectie met Arno Kantelberg

Dutch Dandies introduceert zijn exclusieve capsule collectie in samenwerking met mediapersoonlijkheid Arno Kantelberg. De collectie moet handvatten bieden om de stijl van de man te upgraden, zo staat in het persbericht.

De kledingstukken uit de collectie zijn bedoeld om een eigen stijl mee te creëren, schrijft Dutch Dandies. De collectie bevat safari-invloeden en elementen uit de jaren tachtig. “De collectie is vrij breed. Van coltrui tot pak, maar voor die stukken geldt dat je jezelf hiermee kan onderscheiden. Het zijn niet zozeer kledingstukken, als wel handvatten om je leven nog meer in het vernis te zetten”, aldus Kantelberg in het persbericht.

De verkoopprijzen liggen net boven het niveau van de reguliere Dutch Dandies-collectie in verband met ‘hogere exclusiviteit en kwaliteit van de materialen’. Precieze prijzen worden niet genoemd. De lancering van de collectie vindt aankomend najaar plaats.

Neem alvast virtueel een kijkje in de collectie:

Dutch Dandies x Arno Kantelberg. Beeld: Dutch Dandies

Dutch Dandies x Arno Kantelberg. Beeld: Dutch Dandies

Dutch Dandies x Arno Kantelberg. Beeld: Dutch Dandies